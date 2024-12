Voici une superbe offre à saisir sur les sites du groupe Fnac/Darty ! Si le Redmi Note 13 Pro 5G vous a tapé dans l'oeil, sachez que le smartphone Xiaomi proposé sous forme de pack bénéficie d'une jolie réduction de 120 euros.

Le groupe Fnac/Darty fait plaisir à ses clients respectifs en leur permettant de profiter d'une réduction de plus de 30 % sur l'achat d'un pack incluant notamment le Redmi Note 13 Pro 5G. Affiché en temps normal à 401 euros, le pack composé du smartphone Xiaomi et d'une paire d'écouteurs Redmi Buds 6 Play passe à 281 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 120 euros. Pour information, en cas de commande du pack chez Darty jusqu'à 21 heures, une carte cadeau de 20 euros est offerte si vous saisissez le code DARTY20.

Dévoilé par Xiaomi il y a près d'un an, le modèle Pro de la gamme Redmi Note 13 est un smartphone qui embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une définition de 2712 x 1220 pixels. Le smartphone associé au bon plan Fnac/Darty est doté d'un processeur Snapdragon 7s Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Le tout est alimenté par une batterie de 5100 mAh avec la charge rapide à 67 W et fonctionne grâce au système MIUI 14 basé sur Android 13.

Du côté de l'APN, on peut trouver une caméra principale de 200 MP, une caméra ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et une caméra frontale de 16 MP. Quant à la partie connectivité, celle-ci est composée du Wi-Fi 5, du NFC, du Bluetooth 5.2, de l'USB Type-C et du GPS.