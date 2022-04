Redmi Note 11 Pro et 11 Pro+ pas cher: où les acheter au meilleur prix ?

Les Redmi Note 11 Pro et Note 11 Pro+ sont disponibles en France. Les deux smartphones proposent une fiche technique confortable, un design réussi, un écran AMOLED bien calibré, mais aussi une bonne autonomie. Si vous avez été séduit par l'un des deux modèles, on vous dit où l'acheter au meilleur prix.

La gamme Redmi Note est l'une des plus populaires du catalogue de la marque de Xiaomi. Les variantes Pro sont les modèles les plus aboutis de la gamme qui est aussi composée des Redmi Note 11 et Note 11s. Les représentants les plus récents de la ligne Pro ne sont autres que les Redmi Note 11 Pro et Note 11 Pro+. Ces smartphones milieu de gamme sont destinés à tous ceux qui souhaitent un modèle aux performances décentes et aux caractéristiques équilibrées, et ce, pour un tarif accessible.

Le Redmi Note 11 Pro est en effet proposé à partir de 369 € (prix conseillé) et le 11 Pro Plus à partir de 449 €. À peine sortis en France, il est déjà possible de les acheter moins cher en réalisant des dizaines d'euros d'économie. Dans ce dossier, nous vous donnons les boutiques où les acheter au meilleur prix, mais aussi les différences entre les deux modèles.

Redmi Note 11 Pro : sur quelles boutiques l'acheter au meilleur prix ?

Commençons par le prix conseillé du Redmi Note 11 Pro. Le smartphone a fait ses débuts sur le marché français à la fin de mars 2022. Son prix conseillé est de 369 € pour la version 6/128 Go et 399 € pour la version 8/128 Go. Mais il est déjà possible de l'acheter moins cher sur la plupart des boutiques en ligne. Il est par exemple à 349 € chez Boulanger, et jusqu'à 309 € chez Rakuten (Marketplace).

Ça, c'est pour la version 5G. Il existe également une version 4G disponible autour de 200 €. Enfin, le Redmi Note 11 Pro 5G dont voici notre test est disponible en trois coloris au choix : le gris graphite, le blanc glacier et le bleu océan.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4G 191.49€ Voir 215.18€ Voir 219€ Voir Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 299€ Voir 299€ Voir 315€ Voir 349€ Voir 349€ Voir 369€ Voir Plus d'offres

Redmi Note 11 Pro+ : sur quelles boutiques l'acheter au meilleur prix ?

Le Redmi Note 11 Pro+ est en précommande et sera disponible en France à partir du 15 avril 2022. La date de livraison varie d'un marchand à un autre, mais vous êtes sûr de l'avoir d'ici le 22 avril, quelle que soit la boutique. Le prix conseillé du smartphone est de 449 € (6 Go de RAM et 128 Go de stockage). Mais presque partout, il est disponible moins cher à 419 €. C'est notamment le cas chez Boulanger et la Fnac/Darty.

Il existe une deuxième version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle est disponible au prix conseillé de 499 €, même s'il est possible de l'avoir moins cher sur certaines boutiques. Enfin, le Redmi Note 11 Pro+ est disponible en trois coloris au choix : le gris, le vert et l'Azur.

Redmi Note 11 Pro+ 128 Go 343.99€ Voir 379€ Voir 419€ Voir 419€ Voir 419€ Voir Redmi Note 11 Pro+ 256 Go 469.89€ Voir

La fiche technique des Redmi Note 11 Pro et 11 Pro+

Sur le papier, les deux smartphones partagent quasiment la même fiche technique à l'exception de leur SoC, de la batterie et de la puissance de charge. Les Redmi Note 11 Pro et Note 11 Pro+ disposent en effet du même écran AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Ils disposent aussi de la même configuration photo avec trois capteurs : un module principal (grand-angle) de 108 MP, un module ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2MP pour les photos rapprochées. Venons-en aux différences : la version standard dispose d'une batterie de 5000 mAh tandis que la Pro+ embarque une batterie de 4500 mAh.

Mais pour la vitesse de la charge rapide, c'est le Redmi Note 11 Pro+ qui a l'avantage puisqu'il profite d'une puissance de charge impressionnante de 120W contre 67W pour la version standard. Enfin, le SoC est l'autre point sur lequel les deux modèles se différencient. Le Redmi Note 11 Pro+ est un peu plus puissant grâce à sa puce Dimensity 920 5G qui fait donc mieux que le Snapdragon 695 5G de la version Pro simple (5G).