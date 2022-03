Xiaomi lance le Redmi Note 11 Pro 5G en France à partir de 339,90€

Plusieurs semaines après le lancement des autres smartphones de la série Redmi Note 11 en France, Xiaomi a enfin lancé un des modèles les plus puissants : le Redmi Note 11 Pro 5G. Il est désormais disponible à partir de 339,90 euros.

Lorsqu’il avait dévoilé les Redmi Note 11 en France au début de l’année, Xiaomi n’avait pas immédiatement lancé la version 5G chez nous. C’est désormais chose faite, puisque le Redmi Note 11 Pro 5G est désormais disponible à partir à l’achat en France à partir de 339,90 euros dans sa version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage.

On retrouve également une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à 369,90 euros, et une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage à 399,90 euros. Le smartphone est en vente chez la plupart des revendeurs habituels en trois coloris : Gris Graphite, Blanc Glacier et Bleu Océan.

Lire également : Test Xiaomi Redmi Note 11 – une expérience complète à un prix modique

Quelles caractéristiques techniques pour le Redmi Note 11 Pro 5G ?

Contrairement aux autres smartphones de la série Redmi Note 11, le Redmi Note 11 Pro 5G est comme son nom l’indique, compatible 5G. En effet, il est propulsé par un processeur Snapdragon 695 5G gravé en 6 nm. Le smartphone est équipé d’un écran FHD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 1200 nits.

Le Redmi Note 11 Pro 5G est alimenté par une batterie de 5000 mAh, mais est surtout compatible avec la recharge rapide 67 W qui permet de recharger le smartphone à 50 % en seulement 15 minutes. Côté photo, le smartphone mise sur une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP.

Il est bon de rappeler que si vous trouvez le Redmi Note 11 Pro 5G trop cher, bien qu’il propose un excellent rapport qualité-prix, vous pouvez toujours vous tourner vers un smartphone quasi identique : le Poco X4 Pro 5G. Ce dernier propose la même fiche technique, mais n’est proposé qu’à partir de 299 euros, soit 40 euros de moins que le Redmi Note 11 Pro 5G. Les différences majeures se situeront au niveau du design et du suivi des mises à jour, qui devraient être un peu plus lentes sur le Poco.