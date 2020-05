Redmi K30i : Xiaomi préparerait un K30 5G allégé au niveau photo

La famille Redmi K30 pourrait s’agrandir encore. Une nouvelle version du K30 5G a été croisée dans le code source d’une nouvelle version de l’application « Appareil Photo » de MIUI. Cette version serait compatible 5G, mais serait moins bien équipée au niveau photo. Reste à savoir quel chipset pourrait lui offrir cette connectivité.

La marque alternative de Xiaomi, Redmi, n’en aurait pas encore fini avec la gamme K30. Il faut dire que les K20 et K20 Pro (plus connus en France sous le nom de Mi 9T et Mi 9T Pro) ont reçu un accueil très chaleureux de la part des journalistes et des consommateurs. L’enjeu est donc important. Quatre modèles existent déjà : K30 (compatible 4G uniquement), K30 5G avec Snapdragon 765G, K30 Pro et K30 Pro Zoom Edition. Et un autre pourrait les suivre.

Mais cette année, nombre de marques ont également prévu de venir concurrencer Redmi sur son propre terrain : les smartphones milieu de gamme bien dotés. Xiaomi avec le Mi 10 Lite 5G. Huawei avec le Honor 30S. Realme avec le X50m. Face à cette affluence, Redmi se voit obligé de renforcer son offre 5G abordable. Et cette mission serait confiée à un cinquième modèle de la gamme K30. Les rumeurs l’appellent Redmi K30i.

Un cinquième larron en préparation

L’existence de ce cinquième smartphone a été révélée par le code source de la dernière version de l’application Appareil Photo de MIUI. Dans ce code source, une ligne fait référence à un smartphone appelé Picasso (nom de code du Redmi K30 5G). Le nom commercial du mobile est ensuite renseigné : K30i 5G. Il s’agirait donc bien d’une déclinaison du K30. Reste à savoir si son équipement est meilleur ou moins bon.

La deuxième hypothèse serait la bonne. Toujours dans cette ligne de code, la définition du capteur photo principal est renseignée. Il s’agit d’un capteur 48 mégapixels et non 64 mégapixels comme le Redmi K30 (ou K30 5G). Il y aurait toujours trois autres capteurs photo pour accompagner cet élément. Rappelons que le Redmi K30 est équipé d’un capteur 64 mégapixels accompagné d’un capteur 8 mégapixels avec objectif grand-angle, d’un capteur 2 mégapixels pour la macro et d’un capteur 2 mégapixels pour le calcul des distances.

Il y aura donc au moins un changement au niveau de la photo. Y en aura-t-il d’autres ? Certaines rumeurs parlent d’un Dimensity 800 de MediaTek (en lieu et place du Snapdragon 765G du K30 5G) associé à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Nous devrons attendre plus amples renseignements pour confirmer la présence de cette plate-forme.

Source : XDA Developers