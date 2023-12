RedMagic 9 Pro officiel : une petite bombe de puissance pour les gamers à seulement 649€

Le Redmagic 9 Pro et va enfin arriver en France. Les précommandes ouvriront le 27 décembre prochain, l’occasion de découvrir sa fiche technique impressionnante. Au programme, du Snapdragon 8 Gen 3 bien sûr, mais aussi une ribambelle de composants sélectionnés pour maximiser les performances en gaming.

Joyeux Noël aux gamers mobiles — et moins à Asus, dont le ROG Phone a décidément bien du souci à se faire. En effet, RedMagic a préparé une petite surprise pour les fêtes : son tout dernier smartphone, le RedMagic 9 Pro, débarque en France dès le 4 janvier prochain. Un petit événement pour ceux qui suivent le constructeur, dont les smartphones sont régulièrement cités dans les classements AnTuTu des modèles les plus puissants.

Et pour cause : sa fiche technique a de quoi faire rêver, surtout à ce prix. Le constructeur a notamment fait le choix du Snapdragon 8 Gen 3, le processeur pour smartphone le plus puissant à ce jour. Ce dernier est accompagné de pas jusqu’à 16 Go Go de RAM, soit clairement le haut du panier dans le secteur, ainsi que de 512 Go de stockage. Si le gaming ne vous intéresse, vous pourrez donc tout de même profiter d’une navigation particulièrement fluide et rapide.

Les RedMagic 9 Pro sont officiels

Sur le RedMagic 9 Pro, on retrouve un écran AMOLED de 6,8 pouces, proposant une définition de 1116×2480 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1600 nits. La batterie, de son côté, est de 6500 mAh et est compatible avec la charge 80 W. Le RedMagic 9 Pro est livré avec Android et sa surcouche Red Magic OS 9.0 ainsi que le Game Space, la compatibilité WiFi 6E puis WiFi 7 ainsi que le Bluetooth 5.3 et le NFC.

Du côté de la photo, il faudra compter sur un capteur selfie de 16 MP qui se trouve sous l’écran. Du reste, le smartphone embarquent deux capteurs arrière de 50 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. Notons également la présence du système de refroidissement ICE 13, composé d’un ventilateur avec éclairage RBG entièrement personnalisable. Celui-ci émet un bruit de 4 dB, qui ne devrait donc pas vous déranger en jeu.

Pour son design, le RedMagic 9 Pro a opté une forme très rectangulaire et droite, ainsi qu’un habillage qui n’est pas sans rappeler les vieux films de SF. Le smartphone est entièrement plat, l’écran n’étant pas incurvé et les capteurs photo ne ressortant pas de leur emplacement. À l’arrière, on retrouve également des gâchettes sensitives qui imitent à la perfection les sensations d’une manette de jeu.

Le RedMagic Pro est disponible en 2 variantes et 3 coloris (Sneet, Snowfall et Cyclone), dont voici les prix :

RedMagic 9 Pro (12 Go de RAM/256 Go de stockage) : 649 euros

649 euros RedMagic 9 Pro (16 Go de RAM/256 Go de stockage) : 799 euros

Les précommandes seront ouvertes le 27 décembre prochain, pour de premières livraisons en Hexagone le 4 janvier 2024. À noter qu’une variante Pro+ a également été lancée en Chine, avec notamment 24 Go de RAM et 1 To de stockage, ainsi qu’une batterie 5500 mAh compatible à la charge 165 W. Nous ne savons pas encore si celui-ci sera commercialisé en France.