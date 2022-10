RED by SFR : l’abonnement Fibre Internet est à 19,99 € / mois (avec 1 mois offert)

À l'occasion d'une offre à durée limitée, RED by SFR propose à de nouveaux clients de souscrire à un abonnement Fibre Internet 500 Mbit/s au prix mensuel de 19,99 euros, avec un mois offert. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

Vous avez jusqu'au lundi 14 novembre 2022 inclus pour profiter de l'abonnement RED box Fibre THD au tarif de 19,99 euros par mois pendant un an, avec un mois offert. Au-delà de la période de douze mois, le tarif de l'abonnement mensuel passera à 29 euros.

Pour en revenir à l'offre, l'abonnement Fibre THD du fournisseur appartenant à SFR comporte un Internet haut débit avec une vitesse de téléchargement jusqu’à 500 Mbit/s en débit descendant (download) et ascendant (upload) grâce à la RED box fournie.

On retrouve également 10Go de stockage cloud inclus avec SFR Cloud et des appels illimités vers les fixes et les mobiles. Concernant la TV, il sera possible de profiter de 35 chaînes TV uniquement par l'intermédiaire de l'appli RED TV (disponible sur smartphone et tablette) ou sur PC/Mac via le site tv.sfr.fr.

À titre d'information, l'offre est disponible sous réserve d'éligibilité technique et géographique et de raccordement effectif du domicile du client. Des frais d'ouverture de service et des frais de résiliation sont respectivement appliqués à hauteur de 39 euros et de 49 euros.

Et si l'offre RED by SFR ne vous a pas convaincu(e)s, vous pouvez toujours jeter un oeil à notre article lié aux meilleures offres Fibre Box Internet du moment.