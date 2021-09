Android : des milliards de smartphones recevront une mise à jour cruciale pour la sécurité

Google a annoncé que des milliards de smartphones Android vont prochainement recevoir une mise à jour de sécurité. Il s’agit en réalité d’une fonctionnalité présente sur Android 11 qui retire la permission aux applications non utilisées depuis longtemps d'utiliser vos données. Cette manœuvre a pour but de protéger les données des utilisateurs.

Cela nous est tous arrivé. Nous installons une application, nous lui donnons les permissions requises à son bon fonctionnement (micro, caméra, appels) puis nous l’utilisons un peu avant de l’abandonner. Toutefois, les permissions accordées sont elles toujours actives, même après des années, et représentent donc une faille qu’aimerait corriger Google.

La firme de Mountain View a annoncé l’arrivée prochaine d’une mise à jour de sécurité pour tous les smartphones Android 6 et plus. Cette dernière est directement héritée d’Android 11, puisqu’elle apporte la suppression automatique des permissions après plusieurs mois de sommeil. En clair, si vous n’utilisez pas une application pendant un certain temps, elle n’a plus la permission d’utiliser vos données. Pratique pour combler automatiquement les failles.

Android 6 à 10 va recevoir une mise à jour en décembre

Cette mise à jour sera déployée à partir de décembre 2021 pour les vieux smartphones. A noter que ceux sous Android 11 et Android 12 (il y en aura d’ici là) ne seront pas concernés, puisqu’ils disposent déjà de cette fonctionnalité.

Cela représente une énorme mise à jour pour Google, voire la plus grande de son histoire. Il existe en effet 2,8 milliards utilisateurs actifs dans le monde et tous ne sont pas sur Android 11. En portant cette mise à jour jusqu’à Android 6 (sorti en 2015), Google vise même les vieux modèles, ceux qui sont le plus susceptibles d’avoir des failles.

Il est rare de voir Google remonter si loin dans le temps mais cette mise à jour le mérite, tant elle va apporter au niveau de la sécurité. En tout cas, si vous avez un « vieux » smartphone, vous aurez le message de mise à jour dans les prochains mois. En attendant, nous ne saurons trop conseiller de faire un grand ménage dans votre mobile et de supprimer les applications que vous n’utilisez plus. On ne sait jamais.

Source : Google