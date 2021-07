Le Steam Deck revendu à prix d’or sur eBay, 1000 machines de minage détruites par les autorités, le récap’

Les spéculateurs revendent le Steam Deck plus du triple de son prix d’origine sur eBay, la police malaisienne détruit plus de 1000 machines servant à miner du Bitcoin, Huawei présentera ses P50 le 29 juillet 2021, le récap’ du jour.

Des scalpers revendent leur Steam Deck à prix d'or

En fin de semaine dernière, Valve a dévoilé le Steam Deck, que certains voient déjà comme la concurrente de la Nintendo Switch. Les précommandes ont été ouvertes le 16 juillet à 19 heures et malheureusement les spéculateurs étaient au rendez-vous. Ainsi de nombreuses personnes essaient déjà de vendre leur console à des prix d’or, s’envolant pour certaines jusqu’à 2500 dollars, soit plus du triple du prix d’origine. Toutefois les vendeurs ne pourront pas expédier la console dans les 30 jours, puisque le Steam Deck ne sera pas disponible avant décembre, et eBay devrait donc supprimer leurs annonces.

La police malaisienne détruit plus de 1000 PC de minage de bitcoins

Lors d'une vaste opération de police, huit personnes ont été arrêtées pour avoir miné de la cryptomonnaie en exploitant illégalement le réseau électrique. Pour une raison inconnue, la police de Miri a décidé de détruire les machines de minage récupérées lors du coup de filet avec un rouleau compresseur. Les 1 069 machines de minages, appelées ASICs, ont été alignées sur un parking avant d'être complètement écrasées. En général, les autorités qui saisissent des ASICs ne les détruisent pas et l'équipement est vendu aux enchères à des fermes de minage légales. On estime que les ASICs détruits valaient autour de 1,6 million de dollars…

La présentation des Huawei P50 aura lieu le 29 juillet 2021

Alors que Huawei avait l’habitude de présenter les nouveaux représentants de gamme P en mars, le groupe chinois a été contraint de décaler leur lancement de plusieurs mois. Le constructeur a finalement décidé d’organiser une conférence tournée vers le marché chinois et dévoilera les P50 à cette occasion, le jeudi 29 juillet 2021. Sans surprise, les P50 sont avant tout dédiés aux amateurs de photographie. D'après Richard Yu, PDG de la division mobile du groupe, les P50 signent le début d'une nouvelle ère pour la photographie mobile.

