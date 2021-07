Le Galaxy S22 se dévoile, 3800 PS4 minaient des cryptos et Elon Musk en route pour l’espace, le récap

Un Youtubeur règle problème de Joy-Con Drift avec un bout de papier, Elon Musk se prépare à aller dans l’espace, Xiaomi prépare un petit bijou avec le Mi 12, bienvenue dans le récap de la semaine !

Cette semaine, on a fait le plein d’actus insolites et inattendues. Certaines vous seront sûrement bien utiles, comme la solution qu’a trouvé un Youtubeur contre le Joy-Con drift à savoir… placer un bout de papier à l’intérieur de la manette. D’autres pourront vous arracher un petit sourire, comme le fait qu’Elon Musk n’a étrangement pas choisi SpaceX pour son premier voyage dans l’espace. D’autres, enfin, vous feront peut-être froid dans le dos, à l’image cette ferme de minage composée de pas moins de 3800 PS4. Pendant ce temps, l’univers smartphone a lui aussi droit à quelques nouvelles infos croustillantes, au fil de fuites concernant le Galaxy S22 et le Mi 12.

Victime du Joy-Con drift ? Utilisez un bout de papier

La solution peut paraître stupide et pourtant, elle fonctionne. En appliquant une légère pression sur sa manette, le Youtubeur VK s’est rendu compte que son problème de Joy-Con drift disparaissait. Il a donc décidé de démonter cette dernière pour comprendre pourquoi, et en a conclu que le souci vienne de la pièce en métal qui maintient le stick analogique en place. Avec un simple bout de papier, il est parvenu à la stabiliser de manière (plus ou moins permanente). Une solution qui risque de ne plus fonctionner avec le temps donc, mais qui est tout de même bien plus pratique que d’envoyer sa Joy-Con en réparation.

Elon Musk rejoint la course vers l’espace

Dernièrement, une frénésie semble toucher les milliardaires de la planète. Tous veulent un tour dans l’espace, et c’est à celui qui ira plus vite que les autres. On aurait pu croire Elon Musk bien placé avec sa société SpaceX. Mais si l’homme d’affaires s’envolera bien pour les étoiles, ce n’est pourtant pas à bord d’une de ses navettes. Ce dernier a en effet choisi d’acheter son ticket auprès de Virgin Galactic, la compagnie de Richard Branson, premier touriste dans l’espace. Rien ne dit s’il a eu droit à un tarif préférentiel. Selon la firme, une visite de quelques minutes coûte 250 000 dollars.

Le Xiaomi Mi 12 se dévoile

Ça y est, la fiche technique du Mi 12 commence à fuiter. À en croire la base de données de l’International Mobile Equipment Identity, le futur flagship de Xiaomi serait propulsé par le SoC Snapdragon 895, la prochaine bombe de Qualcomm. Il devrait également être équipé d’un écran 120 Hz LTPO d’une résolution de 2 K. Côté photo, on s’attend à un capteur principal de 200 MP. Enfin, le Mi 12 serait alimenté par une batterie compatible avec la recharge rapide filaire de 120W en 23 minutes seulement. Sa sortie est prévue pour le début du mois de décembre.

Le Galaxy S22 débarquera en janvier 2022

Alors que les fuites à propos du Galaxy S22 commencent à se faire nombreuses, on a eu une bonne et mauvaise nouvelle cette semaine. La bonne, c’est que Samsung devrait conserver la fenêtre de lancement pour sa gamme. Le futur flagship devrait donc être présenté en janvier 2022, un an après son prédécesseur. La moins bonne, c’est qu’une nouvelle source confirme les soupçons d’un écran troué pour accueillir le capteur selfie. Le capteur sous l’écran, ce ne sera donc pas encore pour cette fois. De plus, il semblerait que la présence d’un capteur 200 MP soit une fausse information. Affaire à suivre, donc.

Une ferme de minage composée de 3800 PS4

Tandis que les fermes de minage se multiplient à travers le monde, la police continue à faire des découvertes surprenantes. Les autorités ukrainiennes ont ainsi découvert « la plus grande crypto-ferme souterraine » selon leurs dires. Mais, contrairement à d’habitude, celle-ci n’était pas composée de cartes graphiques, mais de PS4. 3800 pour être précis. Ce choix de matériel est peu commun dans le milieu, mais il est probable que les mineurs se soient rabattus sur cette option face à la pénurie de cartes graphiques. Malheureusement pour eux, leur activité était clairement illégale puisqu’ils utilisaient de faux compteurs pour ne pas payer l’électricité.