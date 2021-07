Jeff Bezos : comment revoir son décollage pour l’espace ?

Jeff Bezos et trois autres membres d'équipages ont embarqué ce mardi 20 juillet 2021 dans le vaisseau New Shepard de Blue Origin, la société d'aérospatiale de l'ancien PDG d'Amazon. On vous explique comment revivre cette nouvelle étape dans la course aux étoiles.

Alors que le milliardaire Richard Branson est parti admirer les étoiles ce 11 juillet, ce fut au tour de Jeff Bezos, l'ancien grand patron d'Amazon, d'aller dans l'espace à bord du vaisseau New Shepard, conçu par sa société d'aérospatiale Blue Origin. Bien entendu, le fondateur du géant du e-commerce n'était pas seul durant ce voyage. Il a été accompagné de son frère Mark Bezos, mais aussi de Wally Funk, une légende de l'aviation de 82 ans qui aurait dû partir dans l'espace dans les années 60 avec le programme Mercury 13.

Malheureusement, le gouvernement américain avait préféré annuler cette opération, privant de fait cette vétéran d'un tour dans l'espace. Mais grâce à Jeff Bezos, Wally Funk va enfin pouvoir la Terre de là-haut, après des années à avoir œuvré pour l'intégration des femmes dans l'aérospatial et l'aviation. Le dernier participant n'est autre qu'Olivier Daemen, étudiant néerlandais. Ce jeune homme de 18 ans est le premier passager ayant payé sa place pour aller jeter un œil à la voie lactée. Pour la petite histoire, son billet a été remporté aux enchères pour un montant de 28 millions de dollars.

Seulement, le vainqueur n'a pas pu faire le déplacement, pour des problèmes d'agenda. Il avait visiblement mieux à faire que d'aller dans l'espace. Or, il s'avère qu'Olivier Daemen est le fils du second plus gros investisseur de ces enchères. C'est donc son père, Joes Daemen, le patron de la société d'investissement Somerset Capital Partners, qui a offert le précieux sésame à son garçon. Les quatre astronautes amateurs se sont envolés ce mardi 20 juillet 2021 vers 15h10 au-dessus de la ligne Karman pour un vol d'une dizaine de minutes à plus de 100 kilomètres de la Terre.

Revivez le départ vers l'espace de Jeff Bezos sur YouTube

La diffusion de cet évènement majeur a débuté vers dès 14h30. Si vous avez raté le direct, sachez que vous pouvez revoir les derniers préparatifs, le décollage du vaisseau et le retour sur Terre de la capsule habitée sur la chaîne YouTube officielle de Blue Origin, dont le lien est disponible ci-dessus. Rendez-vous à 1h et 42 minutes de vidéo si vous souhaitez voir seulement le décollage.

Comme dit plus haut, le vol n'a duré que onze minutes, soit quatre minutes allouées au décollage, trois minutes en vol parabolique autour de la Terre et quatre minutes dédiées au retour sur le plancher des vaches. Pour rappel, Elon Musk pourrait bien être le prochain à partir dans l'espace. Néanmoins, le fondateur de Tesla et de SpaceX aurait visiblement choisi d'aller voir les étoiles grâce à Virgin Galactic, la société de tourisme spatial créée par Richard Branson. Cela reste toutefois à confirmer.