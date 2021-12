Les box vont passer au Wi-Fi 6E, les Galaxy S22 se dévoilent un peu plus, c’est le récap’ de la semaine

La France autorise le Wi-Fi 6E dans les box Internet, des fuites lèvent le voile sur les Galaxy S22, une mise à jour offre plus d’options aux utilisateurs de WhatsApp avec les messages éphémères, c’est le récap’ de la semaine.

Parmi les bonnes nouvelles de la semaine, le Wi-Fi 6E arrive enfin en France dans les box Internet et WhatsApp se perfectionne avec de nouvelles options apportées grâce à la dernière mise à jour. Côté smartphone, les Galaxy S22 ont de moins en moins de secrets pour nous à l’approche de leur présentation officielle. Même si l’identité de Satoshi Nakamoto reste intacte, Craig Wright est sorti gagnant de son procès, conservant ainsi son portefeuille de 48 milliards d’euros. Découvrez les actus qui ont marqué cette dernière semaine !

Le supposé créateur du Bitcoin conserve son portefeuille de 1,1 million de Bitcoins

Craig Wright affirme être le créateur du Bitcoin depuis 2016, et la justice semble avoir pris son parti dans le procès qui l’opposait au successeur de David Kleiman, son associé décédé en 2013. En effet, le chercheur en informatique est sorti gagnant de cette bataille financière, conservant ainsi la totalité de son portefeuille de 1,1 million de Bitcoins, soit environ 48 milliards d’euros. Le prétendu créateur de la cryptomonnaie devra toutefois verser 100 millions de dollars de dommages et intérêts à la société fondée par David Kleiman.

Les box des opérateurs passeront bientôt au Wi-Fi 6E

La France a finalement autorisé l’exploitation du Wi-Fi 6E dans les box Internet ce 1er décembre, soit la date limite imposée par la Commission Européenne. Le décret est paru dans le Journal Officiel, précisant les différentes conditions associées au déploiement de la bande 6 GHz sur les box. Les opérateurs français devront donc toutes les respecter si elles souhaitent proposer des offres Wi-FI 6E à l’avenir. Si vos appareils sont compatibles avec le Wi-FI 6E, vous devriez bénéficier d’une meilleure connexion et d’un débit augmenté.

Nouvelles fuites sur les Galaxy S22

Alors que Samsung devrait annoncer ses Galaxy S22 en février 2022, la Commission fédérale des communications (FFC) vient de lever le voile sur la fiche technique des futurs fleurons du géant de Séoul . On en apprend assez peu sur le modèle standard, si ce n’est qu’il sera compatible avec la charge sans fil, le Bluetooth, le NFC et la 5G et qu’il sera doté d’une nouvelle coque de protection LED View. En revanche, le Galaxy S22+ se dévoile davantage et le modèle n’apporte pas de grandes améliorations par rapport à ses prédécesseurs : il embarquerait une batterie de 4 500 mAh et se contenterait d’une recharge rapide de 25W. Enfin, son prix de départ resterait également inchangé et devrait donc être fixé à 859 euros.

Une nouvelle mise à jour WhatsApp

Cette semaine, les développeurs du service de messagerie instantanée ont annoncé de nouvelles fonctionnalités associées aux messages éphémères sur WhatsApp. Les utilisateurs peuvent désormais activer par défaut ces messages sur toutes les discussions et y ajouter un délai de disparition allant de 24 heures à 90 jours. Les équipes de WhatsApp précisent que cette option est facultative et n’aura pas d’impact sur vos conversations existantes.

Privé de sa Model X pour une facture impayée… de l’ancien propriétaire

« L'ancien propriétaire a toujours une facture impayée avec Tesla Skøyen (…) Malheureusement, nous ne pouvons pas vous livrer la voiture lorsqu'elle sera prête tant que cette facture ne sera pas payée.» Voici le message reçu par Gjermund Olstad après avoir laissé sa Model X dans un garage pour faire réparer ses suspensions pneumatiques. Le propriétaire du véhicule, outré par ce chantage, a rapidement été rassuré face à cette pratique absolument illégale. Quelques heures plus tard, un représentant de Tesla a d’ailleurs contacté Gjermund Olstad pour s’excuser au nom de la marque pour ce soi-disant « bug dans le système ».

Nos tests de la semaine

Halo Infinite : le Major est de retour

Halo Infinite était attendu depuis six ans, et ce nouvel opus réussit son pari… en partie. La direction artistique est sublime, on est heureux de retrouver la BO emblématique de la série et on note le remarquable sound design. Même si les affrontements sont toujours aussi intenses et si le mode multijoueur est vraiment prometteur, on regrette que les missions annexes du monde ouvert soient répétitives et sans grand intérêt. On aurait aimé que le FPS dure plus longtemps, n’offrant que 10h30 de jeu sans les missions secondaires. Halo Infinite reste une bonne surprise dans son ensemble, même si les prix pratiqués de la boutique sont encore trop élevés.

Un MSI Alpha 15 Advantage Edition qui va faire du bruit

Avec l’Alpha 15 Advantage Edition, MSI propose un PC portable gamer compétitif, dont les performances sont parfaitement à la hauteur, notamment grâce aux composants signés AMD. Son excellente autonomie et sa connectivité sont notables. On a également apprécié son joli design, même si malheureusement l’écran souffre de réglages d’usine largement perfectibles. Malgré un système de refroidissement très efficace, on regrette que cet ordinateur soit si bruyant.

Les AirPods 3 nous ont (plutôt) séduits

Pour les utilisateurs de produits Apple, les AirPods 3 sont évidemment parfaitement adaptés, ce qui n’est pas le cas pour les utilisateurs Android, car la compatibilité reste minime et ne vaut pas leur prix. On note plusieurs améliorations par rapport aux AirPods 2, notamment un meilleur design protégé contre la pluie et la sueur, une autonomie renforcée, une qualité améliorée et une compatibilité Audio Spatial. Les basses comme les aigus pourraient être plus riches et on regrette de ne pouvoir personnaliser les commandes des capteurs de pression. Grosse ombre au tableau, l’absence totale de réduction de bruit, active ou passive, vraiment regrettable à ce niveau de prix et face à la concurrence.