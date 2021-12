Test MSI Alpha 15 Advantage Edition : un PC 100% AMD, performant mais bruyant

Nous avons reçu à la rédaction leMSI 15 Alpha Advantage Edition, un PC portable équipé d'un processeur Ryzen 7 5800H et d'une Radeon RX 6600M. Un modèle qui palpite à 100% à l'aide de composants signés AMD, en somme. Passé entre les mains de notre labo de test, voici toutes nos conclusions concernant le nouveau portable de MSI.

Si la grande majorité des modèles d'ordinateurs portables pour joueurs reposent sur une configuration à base de chipset graphique NVIDIA, l'arrivée récente sur ce marché des Radeon RX 6000M d'AMD pourrait peut-être rebattre les cartes. Un certain nombre de constructeurs proposent désormais des configurations regroupant un processeur AMD et une carte graphique Radeon. C'est le cas de MSI avec ses Delta 15 Advantage Edition, Alpha 17 Advantage Edition et Alpha 15 Advantage Edition, et c'est justement ce dernier modèle qui nous intéresse aujourd'hui.

Doté d'un écran de 15 pouces et embarquant un processeur Ryzen 7 5800H accompagné par une Radeon RX 6600M, le MSI Alpha 15 Advantage Edition vient sur le papier concurrencer les modèles à base de GeForce RTX 3060 Mobile, voire de 3070 Mobile. Voici l'occasion de savoir si ce notebook gaming au look agressif-mais-pas-trop est à la hauteur de ses prétentions.

Les versions Advantage Edition viennent donc se placer en remplacement des Delta 15, Alpha 15 et Alpha 17 déjà existants au catalogue de MSI, avec au passage un design légèrement retouché. Côté processeur, on passe d'un Ryzen 3000 Series à un Ryzen 7 5800H, la partie graphique évoluant elle aussi en passant d'une RX 5000 Series à une RX 6600M sur le Alpha 15/17 ou une RX 6700M sur le Delta 15, plus haut de gamme. Ces différentes versions sont équipées d'un écran de 15,6 ou 17 pouces capable d'afficher une définition Full HD, avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, voire 240 Hz sur le Delta 15. Sur le papier, ces notebooks Advantage Edition offrent donc a priori toute la puissance nécessaire pour jouer convenablement à n'importe quel titre récent, en 1080p.

Prix et disponibilité

L'Alpha 15 Advantage Edition d'Asus est un ordinateur portable de 15,6 pouces de diagonale, disponible en un seul coloris “Aluminium black”. La configuration du modèle de test se compose d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, d'une Radeon RX 6600M, de 16 Go de mémoire DDR4 et d'un SSD de 512 Go au format M.2 NVMe. Vous pouvez également croiser un autre modèle équipé d'un processeur Ryzen 5 5600H, même si MSI ne communique pas vraiment dessus.

Côté tarif, l'Asus Alpha 15 Advantage Edition avec un processeur Ryzen 7 5800H est affiché en temps normal à environ 2100 euros, mais il est parfois possible de profiter de promotions permettant de l'acheter à environ 1500 euros. La version équipée d'un CPU Ryzen 5 5600H est quant à elle commercialisée à environ 1900 euros, hors promotions. À titre de comparaison, le Delta 15 Advantage Edition et sa carte graphique un peu plus puissante (RX 6700M) est affiché à un tarif de 2200 euros. La disponibilité de ces différents produits reste hélas assez faible, peu de boutiques les proposant à la vente pour le moment.

Unboxing et design

Le constructeur est assez pingre côté bundle puisqu’outre le notebook lui-même, l'indispensable chargeur de 180 watts (20V, 9 ampères) et un petit guide d'utilisation, le carton est vide de tout accessoire. Ce n'est pas particulièrement gênant, mais un ou deux goodies auraient peut-être été les bienvenus.

Si le capot du MSI Alpha 15 Advantage Edition est en aluminium noir, la coque – de la même couleur – est en revanche en plastique. L'ensemble arbore un design assez agressif, typique d'un modèle destiné aux joueurs. Le constructeur n'a bien entendu pas oublié de placer sur le capot le logo typique des modèles de cette gamme de produits. L'Alpha 15 Advantage Edition affiche des dimensions de 35,9 cm de long et 25,4 cm de large, pour une épaisseur de 24,9 mm : on est donc assez loin de la finesse d'un modèle Max-Q. Le poids atteint quant à lui 2,1 kg, une valeur plutôt standard pour ce type de produit.

Écran

L'Alpha 15 Advantage Edition bénéficie d'un écran de 15,6 pouces de diagonale plutôt classique, si ce n'est son taux de rafraichissement de 144 Hz. Affichant une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), la dalle IPS couvre selon le constructeur 45% du gamut NTSC. Selon nos propres tests réalisés avec une sonde colorimétrique DataColor Spyder 5 Elite, il couvre 98% de l'espace colorimétrique sRGB, 75% du gamut AdobeRVB, 76% de l'espace DCI-P3 ou encore 70% du gamut NTSC. On est donc sensiblement au-delà de ce qu'annonce MSI, mais dans l'absolu cette dalle fabriquée par AU Optronics est plutôt standard. Les bords sont assez fins, mis à part le côté supérieur plus épais pour placer la webcam intégrée.

La luminosité maximale atteint 327 cd/m², pour un taux de contraste culminant à 850:1. On pourra donc utiliser l'Alpha 15 Advantage Edition en extérieur sans trop de difficulté. Le Delta-E moyen est mesuré à 2,56, pour un maximum à 7,91. Le point blanc est quant à lui mesuré à 8300 degrés Kelvin, une valeur bien trop élevée à notre goût. L'écran de ce notebook gaming pourra donc être qualifié de “moyen”, sans plus.

Clavier et pavé tactile

Le clavier de type chicklet N-Key Rollover est agréable à l'usage et parfaitement adapté à une utilisation gaming. La course des touches n'est pas communiquée par le constructeur, mais elle semble plutôt longue. Le clavier bénéficie d'un système de rétroéclairage RGB, mais avec une gestion des couleurs et de la luminosité pour le clavier dans son ensemble et non de type “touche par touche”. Plusieurs réglages sont disponibles, allant du simple rétroéclairage uniforme à des variations de type “vague”, “clignotement” ou “respiration” : bref, rien que du très classique ici pour un ordinateur portable destiné aux joueurs. Bonne surprise, un pavé numérique complet est présent malgré le châssis au format 15 pouces, et ce sans affecter l'emplacement des touches directionnelles.

Le pavé tactile est quant à lui classique ; on aurait d'ailleurs apprécié qu'il profite de dimensions légèrement plus importantes. Plus gênant, son intégration dans le châssis n'est pas parfaite, un écart assez important est visible. MSI a en outre choisi de ne pas intégrer de lecteur d'empreintes digitales, probablement pour une question de coût. Son absence n'est toutefois qu'anecdotique, et on pourra aisément s'en passer.

Connectique et connectivité

La connectique est assez complète sur cet Alpha 15 Advantage Edition. On trouve sur le côté gauche un port USB 2.0 Type-A et un port USB 3.2 Gen1 Type-A, aux côtés du connecteur d'alimentation. Côté droit, sont placés un deuxième port USB 3.2 Gen1 Type-A, un connecteur USB 3.2 Gen1 Type-C compatible DisplayPort, une sortie HDMI, un connecteur Ethernet et une prise audio combo. Aucun lecteur de cartes mémoires n'est en revanche présent. On aurait également apprécié la présence d'un connecteur USB Type-C compatible PowerDelivery afin de permettre la recharge du notebook sans passer par le chargeur standard.

Outre le port Ethernet Gigabit piloté par un contrôleur Realtek, l'Alpha 15 Advantage Edition embarque des contrôleurs WiFi 6 (2×2, bande passante maximale de 2,4 Gb/s) et Bluetooth 5.2 de chez Intel. Côté connectivité, ce notebook est donc au goût du jour, un point appréciable.

Webcam et son

La webcam se situe de manière classique au-dessus de l'écran. Celle-ci est limitée au 720p, comme c'est le cas sur la très grande majorité des ordinateurs portables destinés aux jeux vidéo. Elle sera donc suffisante pour réaliser des visioconférences ou des appels vidéo, mais un streamer optera probablement pour un modèle externe dédié, de meilleure qualité.

La partie audio se compose de deux haut-parleurs de 2W contrôlés par une puce Realtek. L'Alpha 15 Advantage Edition bénéficie en outre de la technologie audio Nahimic, offrant un son 3D surround. Bien entendu, la puissance des haut-parleurs ne transformera pas ce notebook en ensemble audio Hi-Fi, mais la qualité audio reste suffisante pour jouer ou regarder des vidéos.

Environnement

Le MSI Alpha 15 Advantage Edition est livré avec Windows 10, mais il respecte totalement les recommandations de Microsoft pour faire fonctionner Windows 11. Il est donc parfaitement envisageable de mettre à jour le système d'exploitation grâce à l'assistant d'installation de Windows 11.

Plusieurs logiciels sont livrés avec l'ordinateur portable : le MSI Center et le MSI App Player. Le premier permet de surveiller les différents composants, mais également de configurer et de personnaliser tous les aspects du notebook, de la gestion de l'énergie et du système de ventilation à l'activation des fonctionnalités et périphériques (webcam, touche Windows…) en passant par la personnalisation du rétroéclairage du clavier. Le second, qui n'est qu'une version personnalisée du logiciel BlueStacks, permet quant à lui de lancer des applications Android via un émulateur.

Hardware

Comme tout modèle d'ordinateur portable destiné aux joueurs, l'Alpha 15 Advantage Edition possède des composants suffisamment puissants pour faire tourner les titres les plus récents dans une qualité graphique suffisante. Mais l'originalité de ce modèle est d'embarquer une puce graphique AMD Radeon, là où la majorité des modèles du marché utilise plutôt un GPU de chez NVIDIA. Concrètement, on trouve donc une Radeon RX 6600M (nom de code Navi 23M) accompagnée par 8 Go de mémoire GDDR6 fabriquée par Samsung, sur un bus 128-bit. Le GPU se compose de 1792 Streaming Processors, de 32 ROPs et de 28 unités de calcul dédiées au ray-tracing. Côté fréquences de fonctionnement, le GPU tourne à une fréquence de base de 1124 MHz, avec un Boost à 2034 MHz. La mémoire vidéo est quant à elle cadencée à 1750 MHz.

Aux côtés du chipset graphique et de sa mémoire vidéo dédiée, on trouve un processeur AMD Ryzen 7 5800H, un modèle octo-core avec gestion du SMT, soit 16 threads simultanément pris en charge. Gravé en 7 nm, il est cadencé à une fréquence de base de 3,2 GHz, mais peu grimper jusqu'à 4,4 GHz en mode Boost. Le reste de la configuration se compose de 16 Go de mémoire DDR4-3200 (CL22) en dual-channel et d'un SSD Kingston de 512 Go au format M.2 NVMe.

L'Alpha 15 Advantage Edition bénéficie en outre des technologies Smart Access Memory et SmartShift d'AMD, permettant d'améliorer dans certains cas les performances graphiques d'une poignée de pourcents. Aucun mode d'overclocking n'est en revanche proposé par MSI, que ce soit du côté du processeur ou du chipset graphique. La sélection du mode de gestion de l'énergie permet seulement de faire varier les différentes limites de consommation (PL1, PL2, PPT) du processeur, ce dernier affichant un TDP de base de 45W. En pratique, il sera ainsi possible de faire varier de 45W à 110W la limite PL1 (consommation maximale du CPU à long terme), de 54W à 132W la limite PL2 (consommation maximale du CPU sur une courte période), et de 20W à 63W la limite PPT (Package Power Tracking).

Performances

En théorie, le couple RX 6600M et Ryzen 7 5800H offre des performances suffisantes pour jouer à n'importe quel jeu vidéo récent en Full HD, et a fortiori pour travailler de manière efficace et agréable. PCMark 10 offre justement une vision d'ensemble des performances du notebook dans des tâches bureautiques. Ce benchmark fait principalement appel au processeur, mais le GPU est également mis à profit lors des tests OpenCL. Avec un score compris entre 6926 en mode “Silencieux” et 7299 en mode “Performances extrêmes”, l'Alpha 15 Advantage Edition se place dans le haut du panier, côtoyant les Zephyrus G15 (Ryzen 9 5900HX et RTX 3080) et ROG Strix G15 AE (Ryzen 9 5900HX et RX 6800M). Pour dire les choses simplement, nous avons été agréablement surpris par un tel niveau de performances en bureautique.

Bien entendu, impossible de passer à côté des performances 3D lorsqu'il s'agit d'un notebook destiné aux joueurs. 3DMark permet justement de mesurer assez finement les performances en jeu vidéo grâce à ses différents tests. L'Alpha 15 Advantage Edition affiche ainsi un score de 7531 en mode “Équilibré”, et grimpe même jusqu'à 7596 en mode “Performances Extrêmes”. Il se situe alors sensiblement devant le MSI GF75 Thin (Core i7-10750H et RTX 3060 Max-Q), se plaçant plutôt au niveau d'un TUF Dash 15 d'Asus (Core i7-11370H et RTX 3070), mais reste largement derrière un ROG Strix G15 AE (Ryzen 9 5900HX et RX 6800M). Ici aussi, ce notebook pour gamers impressionne par ses excellentes performances. Le mode “Silencieux” fait en toute logique chuter le score 3DMark qui atteint alors “seulement” 5957 points. C'est tout de même aussi performant qu'un ROG Zephyrus G14 (Ryzen 9 4900HS et RTX 2060 Max-Q) en mode Turbo !

Le test Port Royal de 3DMark permet quant à lui d'estimer les performances en ray-tracing. Bien qu'elles prennent en charge l'accélération matérielle de ce type de rendu, les Radeon 6000 Series d'AMD sont connues pour offrir des performances inférieures aux GeForce RTX concurrentes. Ici, l'Alpha 15 Advantage Edition se place au niveau d'une RTX 2060 Mobile, largement derrière les RTX 3060 Mobile.

Nuisances sonores et autonomie

Le CPU, le GPU et les différents composants sont refroidis grâce au système Cooler Boost 5 de MSI, un système composé de six heatpipes et de deux ventirads qui aspirent l'air frais par en dessous via de larges ouvertures dans la coque et extraient l'air chaud sur les côtés et à l’arrière de l'Alpha 15 Advantage Edition. Les différents modes de gestion de l'énergie permettent de faire varier les limites de consommation du processeur et la vitesse de rotation des ventilateurs. Au repos, quel que soit le mode de gestion de l'énergie sélectionné, les nuisances sonores ne dépassent pas 30 dB(A), avec un seul des deux ventilateurs en fonctionnement, au ralenti. En charge, les nuisances sonores passent à 32,3 dB(A) en mode “Silencieux” (qui porte bien son nom). En mode “Équilibré”, les nuisances sonores oscillent au rythme des changements de vitesse des ventilateurs entre 44,8 dB(A) et 48,7 dB(A), ce qui commence à être assez bruyant et gênant. En mode “Performances Extrêmes”, on atteint 49,3 dB(A) de manière constante : attention les oreilles… En contrepartie, la température de la coque reste raisonnable, même en pleine charge : nous avons mesuré un maximum de 42°C (tous modes de fonctionnement confondus) au niveau d'un unique point chaud, au-dessus du clavier.

Avec sa batterie 6-cellules de 90Wh (8740 mAh), l'Alpha 15 Advantage Edition atteint 6h52 d'autonomie dans le test Batterie de PCMark 10 en mode “Équilibré”, une valeur plutôt acceptable pour un produit de ce type. Mais MSI propose également un mode “Super Batterie” : l'autonomie culmine alors à 8h30, un excellent résultat forcément obtenu au détriment des performances. La recharge est enfin plutôt rapide puisqu'il ne faut que 2h30 environ pour passer de 0% à 100% de charge.