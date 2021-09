Android 11 fait le plein de nouveautés, La finale de Windows 11 est proche, c’est le récap

La version finale de Windows 11 est désormais disponible pour les Insiders, Google dévoile les nombreuses fonctionnalités à rejoindre Android 11, Poco s’apprête à annoncer un nouveau smartphone abordable, c’est le récap’ du jour.

Windows 11 : les Insiders peuvent télécharger la version finale

N’importe quel utilisateur inscrit au programme Insider peut désormais télécharger la Build 22000 .194 de Windows 11, une version quasi définitive de l’OS. Il est possible de télécharger Windows 11 en passant par les paramètres de Windows 10, mais aussi en téléchargeant directement l’ISO mis à disposition par la firme de Redmond. Rendez-vous sur notre actu pour connaître la démarche à suivre pour télécharger Windows 11 via Windows 10. Pour rappel, la sortie de l’OS est prévue pour le 5 octobre prochain et reprendra les grandes lignes de Windows 10 avec de nouvelles fonctionnalités pratiques et une refonte complète du design global et de la barre des tâches.

Découvrez les nouveautés d’Android 11

Google a présenté dans un billet de blog les nombreuses nouveautés à venir pour Android 11. Android peut désormais se contrôler avec les expressions du visage, votre smartphone peut se transformer en télécommande pour votre TV, Android Auto devient plus lisible et facile d’utilisation et la firme de Mountain View propose un coffre-fort secret pour cacher ses photos et vidéos. 1500 stickers s’apprêtent à faire leur apparition dans le clavier Android au cours de cet automne et Google a ajouté de nouvelles options de confidentialité à son application Partage à proximité. On vous livre en détail les nombreuses fonctionnalités à rejoindre le système d’exploitation dans notre actu.

Un nouveau Poco abordable prévu pour le 30 septembre 2021

Dans un tweet, Poco a annoncé la présentation d’un nouveau smartphone abordable ce 30 septembre. Le visuel publié par la jeune marque indienne « C U Soon » suggère que le smartphone présenté fait partie de la gamme Poco C. Disponible sur le marché indien, la gamme Poco C propose des smartphones milieu voire entrée de gamme à des prix intéressants. L'an dernier, la sous-marque de Xiaomi avait notamment lancé le Poco C3, un téléphone d'entrée de gamme proposé autour des 80 euros qui a été vendu à plus de 2 millions d’unités dans les 9 mois suivant son arrivée sur le marché. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que Poco se hâte d'offrir un successeur à son dernier best-seller.

