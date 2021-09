Android 11 : coffre-fort ultra sécurisé, mode télécommande TV, découvrez toutes les nouveautés

À l’approche du déploiement d’Android 12, Google dévoile de nombreuses nouvelles fonctionnalités à rejoindre le système d’exploitation. Options d’accessibilités, contrôle de la TV, rappels, on fait le tour de tout ce qui arrive d’ici les prochaines semaines.

Nul besoin d’attendre une mise à jour majeure pour voir arriver des fonctionnalités inédites sur Android. Régulièrement, Google présente de nouvelles possibilités au sein de son système d’exploitation aussi bien aux développeurs qu’aux utilisateurs. Et si Android 12 est sur le point de s’imposer sur les appareils compatibles, la firme de Mountain View ne laisse pas pour autant de côté ceux qui resteront sur Android 11 ou sur une version antérieure.

Dans un billet de blog, ces dernières annoncent un grand nombre de nouveautés disponibles d’ici les prochaines semaines. Certaines ont déjà fait parler d’elles et leur développement arrive enfin à terme, tandis que d’autres sont restées discrètes et se dévoilent aujourd’hui au grand jour. On vous résume tout ce qui vous attend dans les jours à venir sur votre smartphone.

Android peut désormais se contrôler avec les expressions du visage

On vous en parlait le mois dernier, Google prépare depuis un certain de nouvelles options d’accessibilités pour Android. Baptisée Camera Switches, cette fonctionnalité permet d’effectuer de nombreuses opérations simplement en bougeant son visage. Sourire, regarder à droite ou à gauche, ouvrir la bouche, lever les sourcils, autant d’expression qui offre la possibilité aux personnes en situation de handicap de naviguer à travers les menus et applications. Quant à ceux atteints de cécité, la firme a amélioré Lookout en ajoutant la reconnaissance des textes écrits à la main, que l’application peut ensuite lire à voix haute. En revanche, cela ne fonctionne que pour les langages utilisant l’alphabet romain.

Votre smartphone se transforme en télécommande pour votre TV

Lors de la conférence Google I/O en mai dernier, le constructeur a annoncé qu’Android se doterait bientôt d’options de contrôler pour les TV équipées du système d’exploitation. Déjà bien pratique lorsque l’on a égaré sa véritable télécommande, la fonctionnalité se révèle presque indispensable lorsqu’il s’agit de taper du texte, pour rechercher un contenu ou écrire son mot de passe par exemple. En effet, le clavier du smartphone servira de remplacement au fonctionnement très peu ergonomique habituellement utilisé sur les téléviseurs. La fonctionnalité sera disponible dans les prochaines semaines.

Android Auto devient plus lisible et facile d’utilisation

Plusieurs nouveautés ont récemment été détectées au sein de la dernière bêta d’Android Auto. Google vient d’officialiser la chose en présentant un nouveau design visant à faciliter le multitâche, tout en maintenant une visibilité maximale des informations de navigation. Ainsi la carte ainsi que les indications sont systématiquement au premier plan lorsque Maps ou Waze est activé. De plus, la firme de Mountain View ajoute enfin le profil professionnel à l’OS pour voiture, qui permet de séparer ses applications et données utilisées pour le travail de celles utilisées pour le divertissement. Enfin, la nouvelle version devient compatible avec les touichpad et propose un mode nuit. En revanche, toujours aucune trace de la sélection du siège conducteur ou des fonds d’écrans personnalisés, qui devraient donc arriver plus tard.

Android sert maintenant de to-do

Toujours dans l’optique de remplacer les applications tierces, Android va bientôt proposer de prendre note de tous les rappels dont vous avez besoin. Avec Reminders, une simple commande vocale suffit pour alimenter sa to-do. Pour ce faire, il faut prononcer l’habituel « Hey Google » suivi du rappel à enregistrer. Il est ensuite possible d’accéder à la liste complète en disant « Hey Google, ouvre mes rappels » (le terme exact restant à définir, étant pour le moment « reminders » en anglais). Et si par mégarde vous oubliez la tâche que vous devez accomplir, Android envoie une notification à la date et heure configurée.

Combinez vos emojis préférés pour créer des stickers personnalisés

Ce sont plus de 1500 stickers qui s’apprêtent à faire leur apparition dans le clavier Android au cours de cet automne. Il sera alors possible de créer de nouvelles combinaisons, notamment avec des emojis animaux, pour envoyer par exemple une chouette hilare ou une chèvre triste. Google rend également plus fluides de plusieurs opérations. Le clavier reconnaîtra automatiquement les informations comme des numéros de téléphone, adresse email et des URL pour permettre de les copier plus rapidement. Il en va de même pour les suggestions de texte. Lorsque Gboard propose de finir votre phrase et que celle-ci vous convient, il suffira d’effectuer un petit swipe vers la droite sur touche espace pour la compléter directement.

Protégez vos vidéos et photos privées dans un coffre-fort secret

Jusqu’à maintenant, seuls les Pixel proposaient la possibilité de cacher ses photos et vidéos au sein d’un dossier sécurisé par un mot de passe. De cette manière, ces dernières n’apparaissent plus dans la galerie et sont protégées des regards indiscrets. Google étendra bientôt cette fonctionnalité à l’ensemble des smartphones Android.

Android vous rappelle de regarder devant vous

Il est aisé de se plonger entièrement sur son écran de smartphone et de complètement oublier ce qui nous entoure. Pour éviter de se cogner contre un poteau ou de trébucher sur un trottoir, Google propose Heads Up, une option qui envoie une notification lorsque l'on marche et que l'on regarde son téléphone.

Cachez votre smartphone de la vue des autres

Avec Partage à proximité, il est possible d’envoyer et de recevoir des fichiers rapidement et simplement avec un autre appareil Android. Problème, on n’a pas toujours envie que son smartphone soit repéré par un autre utilisateur inconnu. Aussi, Google a ajouté de nouvelles options de confidentialité à son application. On peut ainsi réduire sa visibilité aux appareils amis, voire à personne. Il est possible de modifier les paramètres à tout moment à partir des Réglages rapides.

Source : Google