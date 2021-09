Poco s'apprête à annoncer un tout nouveau smartphone d'entrée de gamme ultra abordable. Attendu en Inde dans un premier temps, le téléphone devrait succéder au Poco C3, qui a rencontré un succès tonitruant sur le marché. On fait le point sur les informations disponibles sur ce futur appareil.

Poco s'apprête à lancer un nouveau smartphone abordable sur le marché indien. Dans un tweet publié sur son compte officiel, la jeune marque indienne annonce une présentation pour le 30 septembre 2021. La conférence débutera à 12h, heure locale. La présentera devrait donc démarrer à 8h30, heure de Paris.

Dans son annonce officielle, la filiale de Xiaomi a glissé un indice permettant de déterminer l'identité du téléphone portable qui sera la star de la conférence. Le visuel publié par Poco annonce en effet “C U Soon”, plutôt que “See U Soon” ou “Ses you soon”. On peut donc s'attendre à ce que le smartphone qui sera présenté fasse partie de gamme Poco C.

Poco revient avec le successeur du Poco C3

Disponible sur le marché indien, la gamme Poco C propose des smartphones milieu voire entrée de gamme à des prix intéressants. L'an dernier, la sous-marque de Xiaomi a notamment lancé le Poco C3, un téléphone d'entrée de gamme proposé autour des 80 euros. Il est équipé d'un écran LCD, d'un SoC Helio G35 de Mediatek, d'un triple capteur photo de 13 mégapixels, une grosse batterie de 5000 mAh avec une recharge rapide de 10W.

Le Poco C3 a rencontré un solide succès en Inde. La firme a vendu plus de 2 millions d’unités dans les 9 mois suivant son arrivée sur le marché. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que Poco se hâte d'offrir un successeur à son dernier best-seller. Pour l'heure, on ignore si le smartphone s'appellera Poco C4 ou Poco C5, le chiffre 4 étant maudit dans de nombreux pays d'Asie.

Cette année, la marque indienne s'est notamment fait une place sur le marché milieu de gamme avec des smartphones comme le Poco M3 Pro, le Poco X3 NFC ou le Poco F3. En miroir de sa maison mère Xiaomi, Poco s'appuie sur un large catalogue de smartphones.