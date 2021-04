La fin de l’ADSL, une arnaque Leboncoin, la prime pour les vélos électriques, le récap de la semaine

Orange va supprimer l’ADSL pour 10 millions de foyers français, le gouvernement français offre 2500 € en cas d’achat d’un vélo électrique, un homme parcourt 500 km pour récupérer son ordinateur acheté sur Leboncoin… Bienvenue dans le récap de la semaine !

Cette semaine, plusieurs actualités ont marqué la fin d’une époque. Orange, dans un premier temps, Orange a annoncé que 10 millions de foyers devraient prochainement transitionner de l’ADSL vers la fibre. Ensuite, une autre source a confirmé la mort de la PS4 une fois que son horloge interne aura rendu l’âme. Plus insolite, nous avons également évoqué cet homme qui, pour obtenir réparation après une arnaque sur Leboncoin, a parcouru 500 km pour rendre une petite visite au malfaiteur. Enfin, nous avons retrouvé une nouvelle méthode de piratage sur WhatsApp, ainsi qu’une aide financière de la part de l’État si vous souhaitez acheter un vélo électrique.

C’est le début de la fin pour l’ADSL en France

Si vous utilisez encore l’ADSL pour lire cet article, vous faites sûrement partie des 10 millions de foyers français qui passeront à la fibre dans les prochains mois. Un chiffre colossal, pour un chantier qui l’est tout autant : ce sont plusieurs milliers de kilomètres de câbles qu’Orange devra démonter d’ici 2030, pour l’opérateur puisse tenir sa promesse. Ce dernier tient à mettre les grands moyens pour accélérer la transition vers le très haut débit. Objectif : doubler le nombre d’abonnements en stoppant la commercialisation de l’ADSL. Quatre tests sont d’ores et déjà en cours dans des communes françaises, et des milliers d’autres seront bientôt concernées.

Passez au vélo électrique, gagnez 2500 €

La loi Climat étend son champ d’action aux automobilistes souhaitant se convertir au vélo électrique. En troquant votre vieille polluante pour une bicyclette à moteur, le gouvernement français vous offre désormais 2500 € pour financer votre achat. Une véritable « révolution culturelle » selon Barbara Pompili, à l’origine du projet, en plus d’être une sacrée avancée par rapport à nos pays voisins. Si les Pays-Bas restent encore les rois du vélo, l’aide apportée aux personnes souhaitant passer aux deux-roues y moitié moins importante. Constat par ailleurs similaire du côté des autres États européens. Toutefois, il faut encore que le texte soit validé par le Sénat.

Il y a des gens qu’il ne faut pas arnaquer…

… Sous peine de les voir débarquer chez soi, quand bien même on habite à 500 km de là ! C’est précisément ce qu’il s’est passé lorsque cet habitant de Tours s’est fait subtiliser 1000 € sur Leboncoin après avoir succombé à une fausse annonce pour un ordinateur. Après avoir tenté de multiples recours légaux, il décide de faire justice lui-même et de se rendre au domicile du malfaiteur, en Haute-Saône. Une fois sur place, il s’introduit dans la maison par effraction, récupère l’ordinateur et enfonce le clou en ajoutant un chéquier et une tablette à son butin. Résultat des courses : les deux hommes portent plainte contre l’autre. L’arnaqueur écope de 3 mois de prison ferme, sa victime vengeresse d’un mois avec sursis.

L’horloge interne, cette bombe à retardement de la PS4

L’horloge interne de la PS4 est un élément crucial à son bon fonctionnement. Directement liée au système de trophées, il suffit d’un dysfonctionnement de son système pour la console entière soit inutilisable. Curieux de vérifier cet état des faits, un internaute a jailbreaké sa PS4 pour simuler un arrêt de l’horloge interne. En tentant de lancer un jeu hors-ligne, il s’est rendu que cela était tout bonnement impossible. La console affiche un message d’erreur tant que la connexion Internet n’est pas rétablie. Reste à espérer que la vôtre ne vous lâche pas avant que vous ne passiez à la PS5.

Une dangereuse tentative de piratage circule sur WhatsApp

Deux failles de sécurité ont récemment été découvertes au sein de WhatsApp. Ces dernières concernent Android 9 et les versions antérieures. Si vous n’avez pas effectué de mise à jour depuis, un simple fichier HTML envoyé dans une conversation peut mettre à mal votre smartphone. Concrètement, vous risquez « l’extraction des clés de protocole utilisées pour le chiffrement de bout en bout des communications des utilisateurs », explique Census, l’institut à l’origine de la découverte. Comprenez que les pirates pourront installer des malwares sur votre téléphone. Heureusement, les deux vulnérabilités ont été déjà été corrigées.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, la rédaction a mis la main sur la toute première montre connectée de OnePlus et sur le dernier PC portable d’Asus. La OnePlus Watch n’est pas à proprement parler une mauvaise proposition du constructeur : elle profite d’un design soigné et propose toutes les applications auxquelles on pourrait s’attendre. Néanmoins, elle déçoit énormément au niveau de son autonomie, sans compter un OS pas toujours très intuitif. Elle se rattrape sur son prix : 159 €. Quant à l’Asus Rog Strix Scar 17, il brille par ses 64 Go de RAM, sa dalle 360 Hz et les choix de personnalisation qu’il propose. Tout cela se gagne au détriment d’un poids très conséquent, tout autant que son prix : 4 499,95 €.