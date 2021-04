La France lance une prime à la conversion de 2500 € pour passer de la voiture au vélo électrique

En plus du “Coup de pouce vélo” de 50 € la France vient d'adopter un amendement de la Loi Climat qui instaure une prime à la conversion de 2500 € pour passer de la voiture au vélo électrique, ou à d'autres types de vélocipèdes propres. Un bonus distinct est également prévu pour aider à acheter les vélos cargo, plus chers mais aussi plus versatiles.

Qui a dit que la prime à la conversion n'est réservée qu'aux voitures ? Vendredi 9 avril 2021 les députés ont voté un amendement à la Loi Climat qui étend cette prime à la conversion à l'achat de vélocipèdes électriques – qu'ils aient deux, trois ou quatre roues. Concrètement, désormais, si vous mettez votre vieille voiture polluante à la casse, vous pourrez au choix bénéficier d'une aide pour acheter un véhicule moins polluant, ou ce type de véhicules qui ont encore moins d'impact sur la planète tout en facilitant les trajets près du domicile.

Une avancée qualifiée de “révolution culturelle” par la Fédération française des usagers de la bicyclette et la porteuse de l'amendement Barbara Pompili. Le montant de l'aide est de 2500 euros, ce qui permet d'envisager à peu de frais l'achat d'un vélo électrique haut de gamme. Elle s'ajoute au coup de pouce vélo qui permet d'obtenir 50 € pour faire réparer une bicyclette. Aide qui a déjà bénéficié à plus de 2 millions de français.

D'autres primes à la conversion étendues aux vélo électriques existent en Europe mais aucune n'atteint 2500 €

Depuis le début de la crise sanitaire, l'usage du vélo autorisé durant le confinement se développe rapidement en France. Le pays n'est pourtant pas le plus en avance sur le sujet. On peut parler des Pays-Bas, où les vélos sont rois, mais aussi de pays comme la Finlande qui a introduit une mesure similaire. En Finlande, les usagers qui mettent leur vieille voiture à la casse bénéficient d'une aide de 1000 € pour acheter un vélo électrique.

C'est plus de deux fois moins que la disposition votée par les députés en France. Et la mesure est pour l'instant un succès : elle a bénéficié à 3200 finlandais – pour se donner une idée des proportions, le pays ne compte que 5,518 millions d'habitants contre 67,07 millions en France. Surtout, ceux qui ont touché l'aide ont pour une écrasante majorité préféré acheter un vélo électrique (plus de 2000 sur le total) plutôt qu'une voiture moins polluante (autour de 1000 unités).

Il y a également le cas de la Lituanie ou une aide similaire de 1000 € existe depuis peu. Il faut néanmoins relever que ce n'est pas la fin du chemin pour l'amendement à la Loi climat. Le texte doit encore être validé par le Sénat – qui peut encore l'amender, ce qui impliquerait un nouvel aller-retour avec les députés – avant d'être publié au journal officiel.