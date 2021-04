Internet : arrêt commercial de l’ADSL pour 10 millions de foyers dès cette année

Orange s’apprête à mettre fin à son réseau cuivre pour 10 millions de foyers en France d’ici quelques mois. Les immeubles concernés devront impérativement être fibrés, et les 4 gros opérateurs du marché, Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom, devront y être disponibles.

« Nous avons l’ambition de fermer d’ici la fin de l’année 2021 10 millions de foyers », a annoncé le Secrétaire Général d’Orange Nicolas Guérin ce jeudi 4 avril lors de la conférence de l’Arcep sur les territoires connectés. Orange affirme clairement son intention d’accélérer l’extinction de son réseau cuivre vieillissant, qui sera à terme remplacé par la fibre optique dans toutes les villes concernées par le démantèlement.

Déjà l’année dernière, Orange avait confirmé l’abandon du réseau cuivre ADSL d’ici 2030. Démanteler les milliers de kilomètres de câbles en cuivre sera un projet titanesque pour l’opérateur français, qui devrait s'y prendre par étapes. Cependant, celui-ci avait déjà expliqué comment il allait s’y prendre d’ici 2030.

Orange accélère la transition vers la fibre

En arrêtant les mises en service d’offres téléphoniques ou Internet basées sur le réseau cuivré, Orange compte accélérer le déploiement de la fibre. Celui-ci a récemment été retardé par la pénurie de poteaux à laquelle fait face l’opérateur, mais la progression du nombre d’abonnements à très haut débit accélère. En effet, la France compte désormais plus de 10 millions d’abonnés.

Actuellement, il y aurait un total de quatre tests de démantèlement des lignes, mais nous ne connaissons pas les communes qui sont concernées. « Il faut une expérimentation sur une ville plus grande, sans doute en Ile-de-France. Il en faut aussi sur des villes où il y a des RIP, en Outre-mer et dans des zones où il y a plus d’entreprises », a annoncé le Secrétaire Général d’Orange.

Sans surprise, le démantèlement des lignes marquera également l’arrêt de la commercialisation des abonnements ADSL par les opérateurs français. Orange avait d’ailleurs précisé qu’il arrêtera de vendre des abonnements ADSL dès 2023, certains clients devront donc patienter encore un peu avant que la fibre arrive à leur domicile. Orange devrait bientôt préciser son plan de long terme concernant la fin du cuivre, qui devrait s’échelonner entre 2021 et 2030.

Source : 01Net