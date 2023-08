Rebel Moon, le prochain phénomène Netflix signé Zack Snyder, impressionne avec sa 1re bande-annonce, Sony lève le voile sur le PlayStation Portal, Google s'apprête à simplifier la vie des utilisateurs Android, c'est le récap des actualités du mercredi 23 août 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mercredi 23 août 2023 ? Tout d'abord, nous avons évidemment fait le point sur les différentes annonces de la Gamescom. Ainsi, Blizzard a notamment annoncé la date de sortie de la saison 2 de Diablo IV. Alan Wake 2 s'est également illustré avec un nouveau trailer mettant en scène l'écrivain maudit. Ubisoft nous a aussi donné un avant-goût du Bagdad du IXe siècle dans un trailer d'Assassin's Creed Mirage.

Dans un tout autre domaine, nous avons également évoqué la bataille judiciaire qui se prépare entre Amazon et plusieurs sites pirates. En effet, le géant américain vient de porter plainte contre des revendeurs de DVD pirates. Pour cause, ces sites proposent à la vente des copies physiques illégales de séries piratées d'Amazon Prime Video comme The Boys ou le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir.

Dans le reste de l'actualité, nous avons abordé dans nos colonnes cette copie malveillante de Bard, l'IA de Google, capable d'infecter votre PC avec un malware. Mais sans plus attendre, voyons les trois informations qu'il fallait impérativement retenir dans l'actualité de ce mercredi 23 août 2023.

Rebel Moon fait forte impression avec sa 1re bande-annonce

C'était l'une des belles surprises de la Gamescom. En effet, Zack Snyder est monté sur scène pour présenter la toute première bande-annonce de son prochain film : Rebel Moon. Avec cette nouvelle licence de science-fiction, le cinéaste et Netflix (Rebel Moon sera une exclusivité de la plateforme) affichent leurs ambitions : concurrencer Star Wars.

Pour en savoir plus : Rebel Moon – le nouveau film de science-fiction signé Netflix montre ses ambitions, et ça a l’air fou

L'autre grosse actualité, c'est évidemment la présentation officielle par Sony du PlayStation Portal, “la console portable” de la PS5. Console portable entre guillemets car cet appareil servira seulement à du Remote Play, en d'autres termes à streamer en Wi-Fi les jeux déjà installés sur votre PS5. La machine sera lancée dans le courant d'année 2023, au prix de 219,99 €.

Pour en savoir plus : Sony dévoile tout sur la PlayStation Portal, la “console portable” de la PS5

D'après une trouvaille signée Mishaal Rahman, informateur réputé de l'univers Android, Google va revoir le design des paramètres d'Android. Grâce à un nouvel onglet Recommandé, l'utilisateur pourra accéder rapidement aux options les plus importantes.

Pour en savoir plus : Android – Google ajoute un onglet dans ses paramètres pour simplifier la vie des utilisateurs