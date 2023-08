Android : Google ajoute un onglet dans ses paramètres pour simplifier la vie des utilisateurs

Dans le nouveau design des paramètres Google sur Android, actuellement en cours de déploiement, un onglet “Recommandé” centralise les plus importants pour y avoir accès en un coup d’œil.



Google a décidément envie de changements. Depuis l'arrivée du Material Design 3 (ou Material You), son cadre graphique, l'entreprise retouche quasiment toutes ses applications. Ça se passe aussi bien sur le Web avec Gmail par exemple, que sur Android. Sur X (Twitter), Mishaal Rahman a remarqué un changement assez radical pour Google Play Services. Il s'agit de la page qui s'ouvre sur votre smartphone quand vous allez dans Paramètres puis Google.

C'est là que sont regroupées de nombreuses options de gestion du compte : l'identifiant publicitaire, le contrôle parental, la localisation de l'appareil, la sauvegarde… L'enchaînement de rubriques sans réelle logique donne un aspect très “fourre-tout” à l'ensemble, et c'est visiblement ça que la firme de Moutain View semble vouloir corriger. On note ainsi l'apparition d'un nouvel onglet intitulé “Recommandé”. Il n'affiche que des paramètres clés. On ne sait pas s'ils sont personnalisés en fonction de l'utilisation que vous faites de votre smartphone.

Avec l'onglet “Recommandé” se trouve un onglet “Tous les services”. Pas de changement de ce côté là, il s'agit de la liste de paramètres à laquelle on a accès actuellement. Dans le nouveau, on note que les résultats s'affichent sous la forme de cartes aux bords arrondis. C'est cohérent avec le design que Google semble vouloir déployer sur son écosystème, en commençant par l'application Google éponyme.

Lire aussi – Google : la suite Workspace passe au Material Design 3 et fait le plein de nouveautés, les voici

Même l'éventuelle refonte de Google Photos, pourtant assez éloignée des autres, adopte ce format. Quelle que soit l'interface adoptée au final, la simple présence de l'onglet “Recommandé” est un ajout appréciable qui facilitera à coup sûr la vie de nombreux utilisateurs parfois perdus dans les méandres des paramètres Google. Mishaal Rahman indique avoir reçu le nouveau design avec la version 23.33.14 de Google Play Services. Comme d'habitude, il faudra patienter pour le voir sur votre appareil.

Google Play Services is starting to roll out a big redesign of its settings page. I'm referring to the page you access by going to Settings > Google.

Now, instead of showing the full list of settings by default, you'll get quick access to a couple of key settings in the… pic.twitter.com/zQs2bhAHb0

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 23, 2023