Cette entreprise doit payer 650 000 $ d’amende pour avoir spammé ses clients de manière sournoise

Une société de conseils en crédits a été condamnée à 650 000 dollars d'amende pour avoir envoyé des mails non sollicités à ses clients, sous couvert de les prévenir d'une mise à jour de leur compte.

Les spams sont presque aussi vieux qu'Internet, et on est pourtant encore loin d'en être débarrassé. Vous en recevez tous les jours, comme ces arnaques grossières cherchant à vous faire peur. Heureusement, ils sont la plupart du temps bloqués par les filtres automatiques des boîtes mails. Enfin, quand ils ne tombent pas en panne bien entendu. Dans le cas d'une entreprise avec laquelle vous avez partagé votre adresse mail, recevoir des messages de sa part est tout à fait légitime. Chacun doit cependant clairement proposer un moyen de vous désinscrire.

Une société irlandaise de conseils en relation client et en crédits présente dans de nombreux pays du monde l'a visiblement oublié. Experian, c'est son nom, permet de créer un compte gratuit pour obtenir un “score de crédit”. Un rapport est ensuite envoyé au client pour lui recommander telle ou telle action d'optimisation financière. C'est à partir de là que les ennuis ont commencé. La firme a rapidement envoyé aux nouveaux inscrits de nombreux mails clairement commerciaux (des publicités pour ses services), mais sans mentionner de lien pour ne plus les recevoir.

Une société est condamnée à 650 000 $ d'amende pour avoir spammé ses clients

L'absence de possibilité de désinscription est déjà une infraction en soi, mais Experian est allé plus loin. Chacun de ces messages non sollicités était présenté comme des informations importantes concernant le compte client. Il est en effet impossible de refuser la réception de ce genre d'email. Il n'en fallait pas plus pour qu'une plainte soit déposée et que la FTC (Federal Trade Commission) condamne Experia à 650 000 $ d'amende.

Au bas des messages incriminés, on pouvait lire “Ce n'est pas un email commercial. […] Vous pouvez mettre à jour certaines préférences d'alertes et de communications [depuis votre compte], mais vous continuerez de recevoir des notifications comme celle-ci sur le statut de votre compte client”. En plus de l'amende, l'entreprise devra également mettre en place un système de désinscription des mails commerciaux.