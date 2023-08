Rebel Moon : le nouveau film de science-fiction signé Netflix montre ses ambitions, et ça a l’air fou

Rebel Moon, le prochain gros film de science-fiction de Netflix, s’est montré dans une toute première bande-annonce. Réalisé par Zack Snyder (300, Watchmen, Batman v Superman), il ne s’agit pas uniquement d’un long-métrage, mais bien d’une licence qui va se décliner à toutes les sauces. L’objectif affiché est de créer un nouveau Star Wars.

Rebel Moon n’est pas seulement le nouveau film de science-fiction réalisé par Zack Snyder, c’est aussi un énorme pari pour Netflix. La plate-forme mise sur cette nouvelle licence pour les années à venir, souhaitant en faire « son » Star Wars. Une toute première bande-annonce a été dévoilée lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça promet ! Rebel Moon est un space-opera pur jus qui nous raconte l’histoire de Kora (Sofia Boutella), une jeune femme au passé mystérieux qui vit sur une lune paisible. Son destin va basculer lorsqu’un empire maléfique va attaquer son foyer.

Rebel Moon se montre dans une bande-annonce épique

La longue bande-annonce montre beaucoup, beaucoup de choses. Si l’histoire semble simple et un peu clichée, c’est bien son univers et sa direction artistique que Rebel Moon veut mettre en avant. Des planètes à gogo, plein de factions, des créatures alien à ne plus savoir qu’en faire, une galerie de personnages hauts en couleurs… C’est une véritable fresque spatiale !

Rebel Moon est un film découpé en deux parties. La première, sous-titrée Enfant du Feu débarquera sur la plate-forme de SVOD le 22 décembre prochain. La deuxième, L’entailleuse, ne se fera pas trop attendre, puisqu’elle sortira le 19 avril 2024. Si le succès est au rendez-vous, Netflix pourrait bien exploiter sa licence jusqu’à la moëlle. Un jeu vidéo est déjà prévu, selon Zack Snyder. Ce dernier continuera l’histoire puisqu’il prendra place après les événements des films. Si l’on se fie à la bande-annonce d’hier, l’univers paraît assez fouillé pour être décliné à toutes les sauces.

Rappelons que Rebel Moon n’est pas le premier film que Zack Snyder pour le compte de Netflix. En 2021, il a donné naissance à Army of the Dead, un film de zombies qui a lui-même eu le droit à son spin-off, Army of the Thieves. Le réalisateur américain devient peu à peu la figure de proue de la plate-forme.