Amazon porte plainte contre des revendeurs de DVD pirates, et il y a une bonne raison

Si le piratage en ligne constitue évidemment une menace sérieuse pour Amazon, le géant américain vient de s'attaquer au piratage physique. En effet, l'entreprise intente une action en justice contre plusieurs sites spécialisés dans la vente de séries Prime Video piratées en DVD.

Alors que la justice américaine vient de condamner deux escrocs coupables de l'une des plus grosses arnaques sur YouTube, Amazon vient à son tour de lancer dans une importante bataille judiciaire. Comme vous le savez probablement, le géant américain n'est pas seulement le leader mondial du e-commerce. Il est également le détenteur de nombreuses licences phares et populaires sur Prime Video, sa plateforme de streaming.

Que ce soit The Boys, Jack Ryan, Périphériques : les Mondes de Flynn, la Roue du Temps ou encore le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de pouvoir, ces séries sont régulièrement victimes du piratage en ligne. En sa qualité de membre de l'Alliance for Creativity and Entertainment, Amazon a multiplié ses efforts pour lutter contre le piratage de ses séries/films exclusifs sur les portails de streaming illégaux et les services de téléchargement pirates.

Mais figurez-vous que le piratage physique représente également une sérieuse menace. Pour cause, Amazon vient d'intenter une action en justice contre plusieurs sites web spécialisés dans la revente de DVD piratés et déguisés comme des versions physiques officielles de séries Prime Video. Or, il faut savoir que toutes les séries exclusives diffusées sur Amazon Prime Video n'ont jamais bénéficié d'une sortie en physique. En d'autres termes, ces DVD ont été réalisés en toute illégalité via des sources illicites.

Des sites spécialisés dans la revente en DVD de séries piratées

Dans une plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral de Californie, Amazon accuse donc sept sites web de vendre des DVD piratés. Ces sites, parmi dvdshelf.com.au, dvds.trade et dvdwholesale.co.uk, sont visiblement exploités par le même groupe. “Le stratagème des défendeurs pour exploiter la reconnaissance mondiale des séries Amazon est simple et flagrant. Par le biais de leurs sites web de piratage, les défendeurs vendent ouvertement des DVD piratés et confrefaits contenant des copies non autorisées de séries Amazon”, écrit la firme de Seattle dans sa plainte.

Amazon poursuit en rappelant qu'elle n'a jamais mis en vente ou distribué des copies physiques en DVD ou en Blu-Ray de séries Prime Video. D'après l'entreprise, les sites incriminés expédient ces copies pirates aux Etats-Unis et à l'étranger 24h sur 24h et 7 jours sur 7, ce qui représente une violation massive de ces droits d'auteurs. Notez qu'Amazon n'est pas la seule victime dans cette affaire.

En effet, les acheteurs ont été également floués par ces sites. De nombreux commentaires de clients mécontents démontrent que la qualité est rarement au rendez-vous, entre des langues et des épisodes manquants, des problèmes de synchronisation labiale, une qualité d'image médiocre sans oublier des DVD tout simplement défectueux. Avec cette plainte, Amazon espère obtenir évidemment la fermeture de ces sites pirates ainsi des dommages et intérêts (dont le montant peut facilement se chiffrer en millions de dollars au regard de l'importance du préjudice).

Source : Torrent Freak