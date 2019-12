Realme X50 5G : quadruple capteur photo et charge rapide 30W au programme

Le Realme X50 5G se dévoile davantage à quelques semaines de sa présentation officielle. Des images volées publiées sur Weibo lèvent le voile sur la Polar White Edition du smartphone. L’occasion d’apercevoir un quadruple capteur photo sur la face arrière de l’appareil. Autre information, le CCC, l’organisme de certification chinois, révèle que l’appareil serait équipé d’un chargeur rapide 30W.

Realme, filiale de Oppo, a récemment dévoilé son premier smartphone 5G, le Realme X50. Nous n’en connaissons encore que très peu à son sujet, et il faudra attendre la présentation officielle de l’appareil fixée au 7 janvier 2020 pour connaître tous les détails. Mais nous sommes en 2019, et malheureusement pour les constructeurs, les fuites sont devenues monnaie courante.

Des photos volées du Realme X50 5G circulent actuellement sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter. L’occasion de découvrir le smartphone dans sa version Polar White Edition (blanc polaire). En zoomant un peu, il est possible d’apercevoir les boutons de volume sur le côté gauche de l’appareil. En outre, le Realme X50 5G sera donc équipé d’un quadruple capteur photo arrière, tout comme le proposaient le Realme X2 Pro et le Realme XT avant lui. Selon nos informations, le capteur principal pourrait être un Sony IMX686 de 64 mégapixels. La face avant accueillerait quant à elle un double capteur selfie de 32 et 8 MP.

Sur le côté droit, on remarque la présence d’un capteur d'empreintes digitales. Il pourrait être directement intégré au bouton Power. Venons ensuite aux révélations du CCC, l’organisme de certification chinois. Il vient de valider la commercialisation de deux smartphones Realme dont voici les numéros de série : RMX2051 et RMX2025. Ils correspondent tous deux à des smartphones 5G Ready, ce qui laisse penser qu’il s’agit bien du Realme X50 en plusieurs versions.

L’autonomie, le principal point fort du Realme X50

Le document de certification du CCC mentionne que les deux appareils pourraient être équipés d’une recharge rapide 30W. Nous savions déjà que le Realme X50 5G embarquerait une version améliorée de la technologie VOOC Charge 4.0. Dans les faits, cela permettrait à la batterie du X50 d’atteindre les 70% en 30 minutes de charge seulement. Si ses informations sont avérées, le Realme X50 allierait support de la charge rapide avec le VOOC Charge 4.0 et puissance du chargeur avec ce fast charge 30W.

Le Realme X50 5G devrait être commercialisé sur le marché chinois peu de temps après sa présentation officielle le 7 janvier 2020. Les premières estimations évoquent un prix de 1,999 yens, soit 256€. À ce tarif là, le Realme X50 5G se place comme un sérieux concurrent au Redmi K30 5G, qui devrait lui aussi être vendu à des tarifs similaires.

Source : Gizmochina