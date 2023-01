L’excellent Realme GT 2 (256 Go) est à son meilleur prix avant les soldes d’hiver

Si vous n'avez pas l'intention d'attendre les soldes d'hiver pour vous procurer un excellent smartphone 5G, sachez que le modèle 256 Go du Realme GT 2 fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante sur le site Amazon.

L'édition des soldes d'hiver 2023 commence le mercredi 11 janvier prochain mais les bonnes affaires ont déjà commencé chez Amazon, à l'instar du MacBook Air avec M1 d'Apple à moins de 950 euros.

Cette fois-ci, c'est dans son rayon consacré au domaine de la téléphonie que le géant du commerce en ligne propose le Realme GT 2 en promotion. Affiché aux alentours des 490 euros au tout début du mois de janvier, le modèle 256 Go du smartphone 5G est vendu en ce moment au prix exact de 407,10 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris blanc du téléphone, la livraison est gratuite à domicile et il est possible d'effectuer un paiement en quatre fois sans frais.

Successeur du Realme GT, le Realme GT 2 associé à l'offre Amazon est équipé d'un écran de 6,62 pouces avec une résolution en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche Realme UI 3.0. Pour l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article consacré au test du Realme GT 2.