realme C21 : le modèle 64 Go du smartphone 4G passe sous les 100 €

Besoin d'un smartphone 4G à moins de 100 euros ? Profitez de ce bon plan issu du domaine de la téléphonie pour vous procurer le modèle 64 Go du realme C21 qui bénéficie en ce moment d'une réduction de 34% sur son prix conseillé. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE REALME C21 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE REALME C21 (LECLERC)

Le groupe Leclerc et le géant Amazon vous permettent d'acquérir le realme C21 en promotion sur leurs plateformes respectives.

Jusqu'à ce soir, l'enseigne de la grande distribution vend le modèle 64 Go du smartphone de la marque chinoise au tarif de 98,34 euros au lieu de 149 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de près de 51 euros. De son côté, Amazon propose aussi le téléphone au même prix et nul doute que l'offre promotionnelle prendra fin ce vendredi 15 octobre à 23h59.

Débloqué et compatible tous opérateurs, le realme C21 associé au bon plan est un smartphone doté d'un écran Mini-drop de 6,5 pouces avec une définition en HD+ de 1 600 x 720 pixels, d'un processeur Helio G35 cadencé à 2,3 GHz, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 5 000 mAh et du système d'exploitation mobile Android. À propos de l'APN, on retrouve un triple capteur principal de 13 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 5 MP.