Razr 40 : le smartphone pliable Motorola est 300 € moins cher lors des soldes

Les sites du groupe Fnac/Darty proposent une belle réduction sur l'achat du Razr 40. Le smartphone signé Motorola bénéficie en effet d'une remise de 300 euros à l'occasion des soldes d'été 2024.

Pour ce deal dédié aux soldes Fnac/Darty, les sites e-commerce français spécialisés dans le domaine du high-tech proposent à leurs clients respectifs de s'offrir un smartphone pliable de la marque Motorola.

Affiché au prix conseillé de 899 euros, le Motorola Razr 40 est vendu au tarif réduit de 599 euros grâce à une remise immédiate de 300 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne les trois coloris du téléphone et la livraison gratuite du produit est possible en magasin, à domicile ou en point relais.

Sorti il y a près d'un an, le Motorola Razr 40 est équipé de deux écrans : un écran principal pOLED de 6,9 pouces avec une définition en Full HD+ de 2640 x 1080 pixels, et un écran externe pOLED de 1,5 pouce avec une définition de 194 x 368 pixels. Fonctionnant sous le système Android 13, le smartphone pliable embarque un processeur Snapdragon 7 Gen 1, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go non extensible, une batterie de 4200 mAh avec la charge rapide à 33W, un double appareil photo arrière de 64 + 13 MP et un capteur principal de 32 MP. Quant à la connectivité, un port USB-C, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et le NFC sont de la partie. Besoin de plus d'infos ? Consultez notre article dédié au test du Motorola Razr 40.