RATP : l’iPhone se transformera enfin en pass Navigo en 2023

Ça y est, Île-de-France Mobilités et Apple se sont mis d’accord sur les moyens de proposer aux utilisateurs des tickets de métro et le pass Navigo de manière dématérialisée. Ces derniers seront disponibles et rechargeables depuis l’application Cartes en 2023.

Ça a été un long parcours du combattant pour Île-de-France Mobilités, mais il semblerait que celui-ci touche à sa fin. Tout commence en 2018. Valérie Pécresse, présidente de la région, annonce la fin du ticket de métro papier pour 2021. L’idée est simple : dématérialiser tous les titres de transport de manière à pouvoir les stocker directement sur son smartphone. Il faudra attendre 2019 pour qu’Android soit le premier à en profiter, au travers des smartphones Galaxy qui ont ouvert la voie.

Du côté d’Apple, les choses traînent un peu. Officiellement pour des raisons techniques, la firme de Cupertino peine à se mettre d’accord avec la RATP. Finalement, la recharge du pass Navigo arrive en février 2021. Mais les utilisateurs doivent s’en contenter encore aujourd’hui, alors que la fonctionnalité se déploie progressivement sur Android. En réalité, le désaccord se trouve au niveau de l’application utilisée. Île-de-France Mobilités espère passer par la RATP, Apple refuse de passer par autre chose que son propre Wallet.

Les iPhones vont enfin servir de ticket de métro

C’est finalement Apple qui a remporté le bras de fer. À partir de 2023, il sera possible de créer, stocker et recharger son pass Navigo via l’application Cartes. C’est déjà le cas aux États-Unis ainsi que dans plusieurs pays asiatiques. Le fonctionnement, en revanche, n’est pas encore très clair. Il est probable que l’abonnement se trouve aux côtés des cartes fidélités déjà stockées dans le téléphone. Il faudrait alors mettre de l’argent directement dans l’application pour recharger son abonnement.

En toute logique, on devrait pouvoir retrouver son pass Navigo ainsi ses tickets dans son Apple Watch et dans tout appareil qui inclut l’application Cartes. Reste donc encore un an à attendre avant de voir tout cela débarquer sur votre smartphone. Rien n’a encore été confirmé pour le moment, mais on imagine aisément que tout sera mis en place avant le lancement des Jeux Olympiques de Paris, en 2024.

Source : Le Parisien