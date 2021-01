Pass Navigo : le STIF active la recharge sur iPhone, fini la queue devant les machines !

Le STIF active avec un peu d'avance la recharge du Pass Navigo directement sur iPhone. La fonctionnalité, qui repose sur les capacités NFC du smartphone, est disponible sur Android depuis mai 2020.

On s'attendait à ce que la recharge du Pass Navigo arrive sur iPhone dans le courant de février 2021. La fonctionnalité est pourtant disponible à partir d'aujourd'hui. Concrètement il devient possible de charger des achats et abonnements sur votre Pass Navigo via les capacités NFC du smartphone, sans passer par une machine de la RATP, de la SNCF ou du STIF.

Tout se passe dans l'applications Île-de-France Mobilités (ex-Vianavigo) éditée par le STIF. Il suffit de se rendre dans l'onglet Achats et de toucher Sur mon passe Navigo. L'utilisateur doit alors toucher Lire mon passe et présenter le Pass Navigo à l'arrière du smartphone.

Le STIF autorise le rechargement des Pass Navigo sur iPhone

Une fois le pass lu, vous pouvez choisir l'abonnement ou l'achat à charger. Les notes de version de l'application nous apprennent que la fonctionnalité est compatible avec tous les iPhone depuis l'iPhone 7 sous iOS 13 et ultérieurs. L'éditeur mentionne toutefois quelques exceptions étonnantes.

On apprend ainsi que les iPhone XR, XS et XS Max sont incompatibles avec la recharge du Pass Navigo sur smartphone. Alors même que ce sont des smartphones premium et qu'ils disposent d'une puce NFC. La recharge du Pass Navigo est également disponible sur Android depuis 2019.

Là encore tout se passe dans l'application Vianavigo – Transports en Île-de-France. L'application Android a même un atout par rapport à son équivalent iOS : certains smartphones Android peuvent directement servir de titre de transport dématérialisé si nécessaire.

Pass Navigo sur smartphone : un choix très parisien

A terme, l'application iPhone devrait elle aussi pouvoir le faire, mais cela mettra vraisemblablement plus de temps à arriver que sur Android. La recharge sur smartphone Android est disponible sur tous les smartphones dotés d'une puce NFC et de Android 6.0 ou ultérieur.

L'utilisation du smartphone comme titre de transport / Pass Navigo n'est disponible sur Android que sur les smartphones Samsung Galaxy. Paris a choisi de développer une solution très spécifique pour dématérialiser ses titres de transports.

Ailleurs, d'autres villes comme Londres et sa régie des transports TFL ont plutôt opté pour adapter leur infrastructure au paiement sans contact. Pour utiliser les transports londoniens, il n'est ainsi plus nécessaire d'acheter un ticket ou de télécharger une application.

Apple Pay, Google Pay, le paiement sans contact de votre carte ou même Samsung Pay fonctionnent directement aux tourniquets à l'entrée des stations. Un choix qui a pour mérite sa simplicité, surtout pour les touristes du monde entier…