L’iPhone 15 conserve sa valeur le plus longtemps, mais Samsung n’a pas dit son dernier mot

Les smartphones d’Apple sont connus pour ne pas perdre beaucoup de valeur après leur achat, contrairement aux smartphones Android. Cependant, il semblerait que le Galaxy S23 s’en sorte lui aussi avec les honneurs.

Si vous envisagez d'acheter un nouveau smartphone en 2024, vous voudrez peut-être savoir dans quelle mesure les modèles précédents ont conservé leur valeur au fil du temps. Un nouveau rapport de SellCell, une plateforme en ligne qui compare les prix des téléphones d'occasion, révèle comment les meilleurs smartphones de 2023 se sont comportés en termes de dépréciation.

Les précédentes études ont montré que les smartphones Android perdaient de la valeur plus rapidement que les iPhone, et cette information vient d’être corroborée par un nouveau rapport. Selon la nouvelle étude, l'iPhone 15 était le meilleur téléphone à acheter en 2023 si vous vouliez minimiser la perte de valeur.

L’iPhone est le champion pour retenir sa valeur

La gamme iPhone 15, lancée en septembre 2023, n'a perdu que 27,9 % de sa valeur initiale au cours des trois premiers mois, soit 27,1 % de moins que la dépréciation moyenne des autres téléphones phares. L'iPhone 15 a également battu son prédécesseur, l'iPhone 14, de 5 % en termes de conservation de la valeur. Le modèle le plus impressionnant de la gamme iPhone 15 est l'iPhone 15 Pro Max 256 Go, qui n'a perdu que 18,2 % de sa valeur au cours des trois premiers mois.

Cependant, Samsung n’est pas à plaindre non plus, puisque ses derniers smartphones ont eux aussi eu droit à une performance honorable. Au cours des trois mois qui ont suivi leur lancement, les Galaxy S23 se sont mieux comportés que la série Samsung Galaxy S22 en 2022. Le modèle le plus performant est le Galaxy S23+ avec 256 Go de stockage, qui n'a perdu que 35,3 % de sa valeur au cours des trois premiers mois. Cela en fait le cinquième téléphone qui a le mieux survécu à la dépréciation de 2023, et le meilleur parmi les téléphones Android.

Cependant, tous les modèles de Galaxy S23 ne se sont pas bien comportés en termes de conservation de la valeur. Le Galaxy S23 FE, qui était une version économique du Galaxy S23, a été le téléphone qui s'est le plus déprécié en 2023, perdant 68,7 % de sa valeur au cours des trois premiers mois. Lors de notre test, nous avions aussi relevé que le smartphone était un peu trop cher par rapport aux autres modèles de la série, donc il n’est pas vraiment étonnant qu’il soit celui qui ait perdu le plus de valeur.

Les smartphones Android perdent de la valeur très rapidement

Le Google Pixel 8, qui a été lancé en octobre 2023, est un des autres téléphones décevants en termes de dépréciation. Le Pixel 8 128 Go a perdu pas moins de 56,9 % de sa valeur au cours des trois premiers mois, ce qui est pire que le Pixel 7a, qui a perdu 52,5 % de sa valeur au cours de la même période.

Le Pixel 8 a également atterri dans la liste des 15 téléphones les plus dépréciés de 2023. Pire encore, la version la moins performante du smartphone de Google est le Pixel 8 Pro 1 To, qui a perdu 68,1 % de sa valeur au cours du premier mois. Cependant, il n'a pas perdu davantage de valeur au cours des deuxième et troisième mois.

Le OnePlus 11, lui, fait un peu mieux, mais on reste toujours loin des iPhone. Le smartphone chinois a perdu 48,5 % de sa valeur au cours des trois premiers mois. Cela n'est donc pas encore suffisant pour en faire un bon choix pour ceux qui voulaient vendre leur téléphone plus tard, car le OnePlus 11 a également fait partie de la liste des 15 pires téléphones dépréciés de 2023.

Si vous comptez garder votre smartphone longtemps pour le revendre, les iPhone se placent donc cette année encore comme les meilleurs choix. Cependant, leur tarifs sont généralement aussi plus élevés, donc même s'ils se déprécient moins vite, ils pourraient bien vous faire perdre un peu plus d'argent que d'autres modèles chez Android.