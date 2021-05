Ratchet & Clank Rift Apart : le nouveau trailer annonce-t-il une future sortie sur PC ?

Comme Horizon et Days Gone, Ratchet & Clank Rift Apart pourrait sortir sur PC. Un indice a été placé à la fin du dernier trailer diffusé par Sony Interactive et Insomniac Games. Et celui-ci semble affirmer que l’exclusivité du jeu sur PlayStation 5 serait limitée aux consoles de jeu. Rappelons que le jeu sortira le 11 juin 2015.

Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont publié cette semaine un nouveau trailer pour Ratchet & Clank : Rift Apart, un jeu d’action-aventure à paraitre sur PlayStation 5, comme tout le reste de la série mettant en scène le duo. Vous pouvez bien évidemment retrouver ce trailer en fin de cet article. Il ne dure que 82 secondes. Et il vous offrira un bon aperçu de l’énergie que dégage le jeu. À la rédaction nous avons hâte de pouvoir y jouer.

Lire aussi – PS5 : certains jeux occupent 70 % moins d’espace sur le SSD que sur PS4

À la fin du trailer, vous pouvez (re)découvrir la date de sortie du jeu : le 11 juin 2021. Soit dans trois bonnes semaines. Vous aurez également la confirmation que vous ne pourrez pas y jouer sur Xbox Series X, puisque le jeu est une « exclusivité console » de la PS5. Que veut donc bien dire « Exclusivité console » ? C’est un détail intriguant qui nous rappelle que Sony Interactive a annoncé que certaines licences exclusives aux PlayStation pourraient débarquer sur… PC.

De plus en plus d'exclusivités PlayStation arrivent sur PC

C’est déjà le cas pour Horizon Zero Dawn, arrivé exclusivement sur PS4 en 2017 avant d’être déployé sur PC le 7 aout 2020. C’est également le cas pour Days Gone, autre exclusivité de la PS4 qui est arrivée cette semaine sur Windows 10 (sur Steam et Epic Games Store). Ce ne sont là que deux exemples de la stratégie de Jim Ryan, le patron de Sony Interactive, vers une multiplication des déclinaisons PC de ses licences exclusives.

Faut-il donc voir derrière cette mention la preuve que Ratchet & Clank sortiront sur PC ? Ce n’est pas impossible, loin de là. Mais nous pensons toutefois que cela n’arrivera pas tout de suite. Il s’est passé pratiquement un an entre la sortie de Days Gone sur PS4 et celle sur PC. Jim Ryan expliquait en 2020 qu'il attendrait la fin de vie commercial d'un jeu avant de le déployer sur PC. En outre, le gameplay si spécial de Rift Apart, où Ratchet passe d’une dimension à une autre en un clin d’oeil, nécessitera certainement une adaptation pour conserver la fluidité originelle du jeu.

Pour rappel Rift Apart est un épisode où le petit robot Clank, habituellement rivé au dos de Ratchet, a été enlevé dans une autre dimension. Bien sûr, Ratchet n’hésitera pas à briser les frontières entre les dimensions et à aller secourir son partenaire robotique. Il aura l’aide de nouveaux alliés (dont un nouveau personnage jouable), mais aussi d’un arsenal beaucoup plus complet. Le trailer vous présente justement de découvrir certaines de ces armes et leurs différents effets.