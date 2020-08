Sony promet plus de jeux exclusifs à la PS4 portés sur PC

Sony prévoit de porter plus en plus de ses exclusivités PS4 sur PC. Horizon Zero Dawn vient de sortir sur ordinateurs et ce lancement satisfait la marque japonaise qui a clamé son intention de répéter l’expérience dans le futur. Une manière de renouveler le cycle commercial d’un jeu ayant déjà quelques années au compteur.

Plus d’exclus PS4 sur PC ? Il y a trois semaines, Sony a sorti Horizon Zero Dawn sur PC, un jeu sorti en premier lieu en 2017 sur sa console et vendu comme une exclusivité complète. Une stratégie qui permet de remettre le titre en avant, alors que le deuxième volet arrive dans quelques mois sur PS5. L’essai a convaincu le constructeur, semble-t-il, puisqu’il compte bien réitérer la chose dans le futur. Dans un rapport interne, Sony confie en effet son intention de sortir de nouveaux titres exclusifs PS4 sur PC :

« Nous allons explorer la possibilité de sortir nos jeux « first party » sur PC afin de garantir une croissance continue et nos profits »

Une deuxième salve de ventes

La stratégie est simple : une fois qu’un jeu exclusif à fait sa vie sur PS4 (ou PS5 plus tard), le sortir sur PC quelques années après permet de lui offrir une seconde jeunesse. C’est le cas d’Horizon Zero Dawn. Succès colossal sur PS4, il s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires. Trois ans après sa sortie, ses ventes ont bien entendu grandement ralenti. Le sortir sur PC permet de redémarrer en fanfare et, en plus, de convaincre certains joueurs sur ordinateur d’investir dans une PS5 pour profiter de la suite.

Une stratégie compréhensible, qui a été à la fois poussée par le succès d’Horizon, mais aussi par celui des des jeux de Quantic Dream. Le développeur français, qui développait des jeux PS4 mais qui n’appartient pas à Sony, a sorti ses titres Heavy Rain, Beyond ou encore Detroit sur l’Epic Games Store.

Dans quelques années, nous pourrions donc profiter de titres comme The Last of Us 2, Days Gone, Spider-Man ou encore Ghost of Tsushima sur PC. Une stratégie intéressante qui est encore loin de celle de Microsoft, qui propose désormais de jouer à toutes ses exclus Xbox sur PC dès le premier jour en passant par son application dédiée sur Windows 10.

Source : Sony