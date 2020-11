Raspberry lance le Pi 400, un PC de bureau intégré dans un clavier à moins de 110 €

Raspberry vient de lancer le Pi 400, un nouveau PC de bureau qui rappelle étrangement le Commodore 64. En effet, le PC est intégré directement dans un clavier. Il suffit juste d'avoir un écran pour en profiter.

Sur le marché des ordinateurs, il n'existe pas que la course à la puissance et à la performance comme peuvent le proposer AMD avec ses nouveaux processeurs AMD Ryzen 5000. Depuis des années, la fondation Raspberry Pi s'est démarquée en proposant des mini-PC mono-carte ultra accessibles, permettant aux bidouilleurs du dimanche et aux développeurs de s'équiper en matériel informatique à moindre coût.

Grâce à ces ordinateurs de poche, il est tout simplement possible de créer tout n'importe quoi, à condition de maîtriser son sujet évidemment. Mais il suffit de faire une petite recherche Internet pour découvrir l'étendue des possibilités offertes par un Raspberry Pi. Certains ont ainsi réussi à créer des consoles de jeux, des systèmes domotiques, des machines à pression connectées ou encore des thermostats pour barbecue.

Rapsberry Pi 400, comme des airs de Commodore 64 non ?

Cette fois-ci, Raspberry Pi s'est détourné du mini-PC pour proposer un PC clé en main : le Rapsberry Pi 400. L'une des particularités premières du Rapsberry Pi 400, c'est qu'il est directement intégré dans un clavier. Une configuration qui rappelle par exemple le Commodore 64 ou le ZX Spectrum pour les plus connaisseurs.

En comparaison avec le Raspberry Pi 4, le dernier mini-PC de la fondation à la framboise, le Rapsberry Pi 400 dispose d'une meilleure gestion thermique. La quantité de RAM LPDDR4 en est revanche la même : 4 Go. Sous le capot ou sous le clavier plutôt, on retrouvera une puce Quad Core Broadcom BCM2711 Cortez A-72, cadencée à 1,8 GHz. Le Pi 400 est compatible Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.

À lire également : Raspberry Pi 4 – 64 bits, 8 Go de RAM, il est deux fois plus puissant mais son prix passe à 80 €

Côté connectique, les utilisateurs pourront s'appuyer sur deux ports USB 3.0, un port USB 2.0, 2 ports Micro-HDMI capables de distribuer deux flux en 4K 30 FPS ou un seul flux en 40k 60 FPS. Notez qu'un port Ethernet est également de la partie, ainsi qu'un port GPIO 40-pin. Il faut ensuite préciser que le système d'exploitation, en l'occurrence Raspberry Pi OS, ainsi que vos données devront être enregistrées sur une carte SD ou un disque dur externe.

Si vous êtes intéressé par le Rapsberry Pi 400, sachez qu'il est disponible en version française (clavier Azerty) dans un kit complet, comprenant l'ordinateur, le bloc d'alimentation, une souris filaire Rapsberry Pi, une carte Micro-SD formatée, un câble micro HDMI et le petit guide d'utilisation. Le kit est proposé chez les partenaires de la fondation comme le site Kubii à 106,5 €. Pour l'ordinateur seul, comptez 74,50 €.

Source : Android Authority