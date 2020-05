Raspberry Pi 4 : 64 bits, 8 Go de RAM, il est deux fois plus puissant mais son prix passe à 80 €

Le Raspeberry Pi 4, petit ordinateur très apprécié des bidouilleurs, devient de plus en plus puissant. Il propose en effet une version allant jusqu’à 8 Go de RAM. De quoi pouvoir faire tourner des applications plus gourmandes.

La petite carte mère tout en un n’a jamais été aussi puissante. La Raspberry Pi Foundation a en effet décidé de gonfler un peu les caractéristiques de son dernier bébé : le Raspberry pi 4, disponible depuis juin 2019. Il est désormais disponible avec 8 Go de RAM, contre 2 Go et 4 Go auparavant. Cette augmentation de la RAM s’accompagne évidemment d’une hausse de prix, puisque ce nouveau modèle est vendu 75 dollars, soit un peu plus de 80 euros (en ajoutant la TVA) chez les revendeurs français. Le modèle avec 2 Go de RAM est lui maintenant vendu 35 dollars, soit 40 euros en France (TVA incluse).

8 Go de RAM pour miser sur les applications 64 bits

Le reste de la fiche technique ne bouge pas. L’appareil est toujours équipé d’un processeur Quad Core (ARM Corect-A72). La connectique, très complète, reste également similaire. Néanmoins, cette montée à 8 Go de RAM va permettre aux bidouilleurs de faire beaucoup plus de choses, notamment au niveau des applications. Pour l’occasion, une version 64 bits du système d’exploitation Raspberry OS a été diffusée.

A lire aussi – Raspberry Pi 4 : prix et date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le mini-PC à tout faire

8 Go de RAM, ce n’est pas rien. Nous sommes en effet au niveau d’un smartphone haut de gamme ou d’un PC de jeu d’entrée de gamme. Néanmoins, la comparaison s’arrête là. Destiné avant tout à ceux qui aiment bidouiller , ce petit circuit dont la première version est sortie en 2011 embarque tout le nécessaire pour fonctionner. Nous ne comptons plus les créations de passionnées.

Rappelons que cet objet n’est pas vraiment destiné au grand public, mais bien aux passionnés, à ceux qui aiment mettre les mains dans le cambouis. Peut-être en faites-vous partie ? Si c’est le cas, comment utilisez-vous votre Raspberry ? Dites-le-nous dans les commentaires !