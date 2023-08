Intel : fiche technique, prix, ce qu’il faut attendre des processeurs de 14e génération

Les prochains CPU Raptor Lake Refresh d'Intel de la 14e génération sont très attendus par les gamers, mais ce que l’on sait déjà à leur sujet pourrait bien faire changer d’avis de nombreuses personnes.

Si l’on savait déjà à quoi s’attendre au niveau des performances de certaines puces, notamment les processeurs i9-14900K et i7-14700K, on sait désormais à quel prix celles-ci seront disponibles. En effet, selon le leaker Momomo_US, les nouveaux processeurs devraient être vendus à un prix moyen supérieur d'environ 15 % à celui des processeurs de la 13e génération.

Intel pourrait augmenter les prix des processeurs de la 14e génération

Selon les informations du leaker, les Intel Core i9-14900K et Core i9-14900KF devraient être commercialisés aux prix respectifs de 695 et 660 dollars américains. Cela représente une augmentation notable, le prix du Core i9-14900K augmentant de 14 % et celui du Core i9-14900KF de 16 % par rapport à leurs prédécesseurs, le Core i9-13900K et le Core i9-13900KF.

Les Core i7-14700K et Core i7-14700KF, de leur côté, pourraient être commercialisés respectivement à 485 et 470 dollars. Ce changement représente une augmentation de prix de 14 % et 15 % par rapport aux Core i5-13700K et Core i5-13700KF.

Enfin, les Core i5-14600K et Core i5-14600KF pourraient être introduits aux prix de 380 et 345 dollars américains. Ces prix prévus indiquent une augmentation significative de 15 % et 13 % respectivement, par rapport à leurs prédécesseurs, les Core i5-13600K et Core i5-13600KF.

Voici un récapitulatif des tarifs attendus pour cette génération :

Intel Core i9-14900K : environ 695 dollars

Intel Core i9-14900KF : environ 660 dollars

Intel Core i7-14700K : environ 485 dollars

Intel Core i7-14700KF : environ 470 dollars

Intel Core i5-14600K : environ 380 dollars

Intel Core i5-14600KF : environ 345 dollars

Malgré des tarifs en hausse de près de 15 %, il ne faudrait pas s’attendre à une telle augmentation des performances. En effet, les processeurs Intel Raptor Lake ne devraient être que 3 % plus rapides en moyenne, selon une fuite de MSI. Les offres existantes de la 13e génération et de la 12e génération, qui sont déjà disponibles à des prix réduits, pourraient donc bien convaincre certains joueurs de ne pas passer sur cette nouvelle génération. De son côté, AMD voit ses ventes augmenter considérablement ces dernières semaines.

Quelles caractéristiques techniques pour les nouvelles puces d’Intel ?

En termes de spécifications, l'Intel Core i9-14900K devrait offrir 16 cœurs et 32 threads dans une configuration 8+16, avec des vitesses d'horloge de base de 3,2 GHz et une fréquence Turbo Boost maximale de 6,0 GHz. Le Core i7-14700K devrait proposer 20 cœurs et 28 threads dans une configuration 8+12, avec une fréquence d'horloge de base de 3,4 GHz et une fréquence Turbo Boost maximale de 5,6 GHz. Enfin, l'Intel Core i5-14600K devrait comporter 6 cœurs et 8 threads dans une configuration 6+8, avec une vitesse d'horloge de base de 3,3 GHz et une fréquence Turbo Boost maximale de 5,3 GHz.

On assiste donc à de petites augmentations de fréquences sur toutes les puces par rapport à la génération précédente. On peut également noter que le i7-14700K devrait, lui, disposer de 33 Mo de cache, contre 30 Mo sur la puce de 13e génération, en plus d’offrir encore plus de cœurs.

Rappelons que la nouvelle génération de puces Intel utilise la même architecture que Raptor Lake, mais également la même gravure. Cependant, elle se distinguera probablement par la prise en charge de modules DIMM DDR5 plus rapides. On peut également s’attendre à une consommation énergétique en hausse à cause de l’augmentation des fréquences, mais aussi à la compatibilité avec les cartes mères LGA 1700 / 1800 existantes. Pour rappel, le lancement de ces nouveaux processeurs serait prévu pour le mois d'octobre de cette année.