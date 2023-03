Raptor Lake Refresh : la date de sortie des nouveaux processeurs Intel se précise

Plus que quelques mois à patienter avant le lancement des Intel Raptor Lake Refresh. Ceux qui promettent des performances optimisées pour les tâches les plus exigeantes et une meilleure efficacité énergétique devraient pointer le bout de leur nez pour le troisième trimestre de 2023.

Les processeurs de bureau Intel Raptor Lake devraient bientôt d'une nouvelle version. Les Intel Raptor Lake Refresh constituent une mise à jour de la 13e génération des CPU lancés l'année dernière. Les processeurs Intel Raptor Lake Refresh devraient offrir une puissance de traitement encore plus élevée que leur prédécesseur, ce qui les rendra particulièrement adaptés aux tâches les plus exigeantes. De plus, ils devraient également être plus économes en énergie, ce qui est un facteur important pour les utilisateurs soucieux de l'environnement.

Des rumeurs circulent sur la date de lancement des nouveaux processeurs Intel Raptor Lake Refresh, qui promettent de belles améliorations en termes de vitesse et de performances. Selon une feuille de route qui aurait fuité, il semblerait que ces processeurs soient disponibles dès août 2023.

Des performances optimisées grâce aux nouveaux processeurs Intel Raptor Lake Refresh

La nouvelle version des processeurs Intel Raptor Lake continuera à utiliser des nœuds de gravure Intel 7 avec des optimisations mineures telles que des horloges plus rapides et la compatibilité avec les cartes mères LGA 1700/1800 existantes. Bien que les rumeurs circulent sur de possibles améliorations en matière de performances multi-threading et de grands pools de cache, il n'y a pas encore de confirmation officielle.

À savoir : Intel promet que les prochains processeurs 3 nm arriveront dès 2024

La gamme de processeurs Intel Raptor Lake Refresh comprendra des SKU de 35 W, 65 W et 125 W pour répondre aux besoins du grand public. Ces processeurs Intel ne sont qu'une solution intermédiaire en attendant l'arrivée des véritables pièces de nouvelle génération telles que les processeurs Intel Meteor Lake-S ou Arrow Lake.

Les processeurs Intel Meteor Lake-S et ArrowLake sont sur le point de révolutionner le marché des PC de bureau avec des performances améliorées qui offriront aux consommateurs une expérience exceptionnelle. Ces processeurs assureront un refroidissement stable et efficace grâce au Digital Voltage Regulater (DLVR). Toutes les informations à propos du processeur seront annoncées lors du Vision Event organisé par Intel qui aura lieu le 9 mai 2023.