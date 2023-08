Intel : les processeurs i9-14900K et i7-14700K dévoilent leur puissance plus tôt que prévu

Deux nouveaux processeurs Intel attendus pour octobre révèlent leurs capacités avant leur officialisation supposée en septembre. Au programme : augmentation du nombre de cœurs et performances à la hausse.

Même si on a déjà des informations sur les performances de la 15e génération de processeurs Intel, on s'intéresse aussi à la 14e, attendue pour octobre après une officialisation supposée en septembre lors de l'événement Intel Innovation 2023. Avec plus d'un mois d'avance, on confirme ainsi l'existence des processeurs i9-14900K et i7-14700K. Le CPU estampillé i9 sera le fer de lance de la nouvelle fournée de processeurs, tandis que le i7 se positionnera juste en-dessous.

Ce qui frappe d'emblée, c'est le nombre de cœurs. L'i9-14900K aura 24 cœurs, soit autant que l‘i9-13900K de la génération actuelle. En revanche, l'i7-14700K en gagne 4, passant de 16 pour l'i7-13700K à 20 cœurs. La configuration utilisée pour les benchmarks est une machine sous Windows 11 avec 16 Go de mémoire DDR5, une carte graphique Nvidia RTX 4090 et un écran affichant une définition de 1920 x 1080 pixels. Utiliser “seulement” 16 Go de RAM fait que les processeurs n'expriment pas tout leur potentiel sur les tests.

Les nouveaux processeurs i9-14900K et i7-14700K d'Intel dévoilent leur performances

En terme de puissance, l'i9-14900K est environ 15 à 20 % meilleur que l'i7-14700K sur l'ensemble des points mesurés. Étant donné que l'i9 est ici limité par l'ordinateur de test, il ne faut pas se fier aux résultats qui donne l'i9-13900K actuel plus performant que son successeur d'environ 1 à 16 %. Nouvelle génération oblige, les deux processeurs Intel profitent d'une cadence plus élevée : 6,0 GHz contre 5,8 GHz pour l'i9, et 5,6 GHz contre 5,4 GHz pour l'i7.

Lire aussi – Intel : adieu les Core i3/i5/i7/i9, les processeurs changent de nom après 15 ans

Il ne faudra pas attendre longtemps pour pouvoir dire ce que la 14e génération de processeurs Intel a dans le ventre. On s'attend bien sûr à un gain assez significatif, mais il ne faut pas oublier qu'ils devront être épaulés par des composants d'un certain niveau de puissance pour en voir réellement les effets. Dernière inconnue, le prix. On sait au moins qu'Intel ne prévoit pas de l'augmenter. C'est déjà ça.

Source : @9550pro via VideoCardz