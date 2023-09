La 1ere puce pour smartphone en 3nm arrive en 2024 et elle est signée Mediatek

Dans la course à qui proposera les processeurs mobiles les plus denses et les plus efficaces, c’est peut-être MediaTek qui va remporter la médaille d’or. Le fondeur taïwanais a en effet annoncé sur son site qu’il est parvenu à créer son premier processeur pour smartphone premium gravé en 3 nm.

Pour fabriquer ce nouveau SoC Dimensity gravé en 3 nm, MediaTek a collaboré avec TSMC. À en croire leur communiqué de presse, la production de ce processeur devrait débuter l’année prochaine. Les avantages de cette nouvelle puce devraient se traduire non seulement par un gain de performances, mais aussi par une plus faible consommation d’énergie.

Selon MediaTek, « par rapport au processus N5 de TSMC, la technologie 3 nm offre une augmentation de la fréquence d’horloge de 18 % à consommation énergétique égale, ou une réduction de la consommation de 32 % à vitesse égale, et une augmentation d’environ 60 % de la densité de composants ».

MediaTek et TSMC ont créé une puce gravée en 3 nm qui équipera les flagships de 2024

D’après MediaTek, ce processeur révolutionnaire équipera les smartphones haut de gamme dès le deuxième semestre 2024. Mais quoi qu’en dise Joe Chen, le président de la compagnie, c’est bel et bien Apple qui proposera, dès cet automne, un smartphone avec une puce gravée en 3 nm : l’iPhone 15 avec un SoC Apple A17 Bionic. Par ailleurs, Samsung a présenté sa première puce GAA il y a un peu plus d’un an. Même si selon les dires du géant coréen, elle sera tout d’abord utilisée à des fins industrielles, le géant de la téléphonie en proposera vraisemblablement des versions pour les smartphones. S’agira-t-il de l’Exynos 2500, la fameuse puce Dream Team ? Il faudra patienter jusqu’en 2025 pour le constater de visu, dans le Galaxy S25, peut-être.

Quels constructeurs utiliseront la Dimensity 3 nm de MediaTek dans leurs flagships l’année prochaine ? On ne peut pas non plus s’avancer sur ce point, mais on sait que la compagnie taïwanaise a des relations fortes avec les fabricants de smartphones chinois. Ainsi, alors que le Find X5 Pro intègre normalement un processeur MariSilicon X, Oppo n’a pas hésité à en lancer un modèle spécial, le Oppo Find X5 Pro Dimensity Edition.