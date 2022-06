RAM DDR5 : les prix chutent avant l’arrivée des puces Ryzen 7000 d’AMD et Raptor Lake d’Intel

Bien qu'ils soient encore nettement plus élevés que ceux de la DDR4, les prix de la mémoire DDR5 de nouvelle génération ont énormément baissé au cours des six derniers mois, une bonne nouvelle avant l’arrivée des prochaines générations de processeurs d’AMD et d’Intel.

Les modules de mémoire DDR5 sont arrivés peu de temps après la plateforme Alder Lake-S d’Intel à la fin de l’année dernière, mais les prix étaient jusqu’à présent assez élevés. En effet, il fallait compter près de 400 euros pour un kit de mémoire vive composé de deux barrettes de 16 Go il y a encore quelques mois, alors qu’il est désormais possible d’en trouver aux alentours de 175 euros.

Certains kits d'entrée de gamme sont désormais disponibles pour moins de 5 €/Go, alors qu'en janvier, ces mêmes kits coûtaient plus de 12 €/Go. À la fin de l’année dernière, certains scalpeurs revendaient même des barrettes de RAM à plus de 2000 euros sur eBay. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle avant l’arrivée des puces sous l’architecture Zen 4 d’AMD, mais également des puces Raptor Lake d’Intel. On sait d’ailleurs que ces dernières profiteront de performances en hausse de 40 %.

Les tarifs de la DDR5 baissent considérablement avant l’arrivée des puces Zen 4

Le prix de la mémoire DDR5 sera crucial pour le succès de la prochaine plateforme AM5 d'AMD, car le fabricant de puces a confirmé qu'il ne prendrait pas en charge la DDR4. Si les tarifs de la nouvelle génération de mémoire vive sont trop élevés, les consommateurs pourraient opter plus facilement pour les puces Raptor Lake d’Intel qui sont toujours compatibles avec la RAM DDR4.

Les barrettes DDR4 ne devraient donc pas disparaître du marché avant encore quelques années, tant que les cartes mères de la série 600 seront toujours disponibles. Pour l’instant, on ne sait pas si les prix des kits de DDR5 vont continuer à voir leurs tarifs baisser, mais on s’attend à ce que certains revendeurs proposent rapidement des packs comprenant un processeur de nouvelle génération, une carte mère ainsi que des barrettes DDR5 à des prix assez compétitifs. De leur côté, les cartes graphiques ont aussi vu leurs prix baisser ces derniers mois pour atteindre des tarifs raisonnables.

