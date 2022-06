Microsoft Surface Laptop Go 2 officiel : il veut vous détourner du MacBook Air

Microsoft vient d’officialiser le Surface Laptop Go 2, un ultraportable très léger et surtout très abordable. Disponible le 7 juin, il sera vendu à partir de 699 euros, bien loin des prix pratiqués par Apple avec le MacBook Air M1. Core i5 d’Intel, écran 12,4 pouces, jusqu’à 256 Go de stockage, des haut-parleurs Omnisonic et une batterie qui tient 13 heures en continu, la promesse est attirante. Présentation.

Même s’il y a eu quelques ratés (notamment le trop moyen Surface Duo 2), la gamme Surface sert de maitre étalon dans l’écosystème de Microsoft. Cette dernière année, les lancements produits n’étaient pas tous mauvais, mais ils ne nous ont pas tous convaincus, notamment sur le domaine des tablettes. Nous vous recommandons la lecture de nos tests des Surface Go 3 et Surface Pro 8. Sur celui des PC portables, le bilan est plus positif avec les Surface Book 3 et Surface Laptop 4. Tous deux ont reçu de bonnes notes.

Lire aussi – Test Samsung Galaxy Book2 Pro : l’excellence, tout simplement

Toujours dans le domaine des PC portables non convertibles, Microsoft lance le Surface Laptop Go 2. Il remplace bien évidemment le Laptop Go dévoilé à l’automne 2020 (et qui bénéficie d’une sacrée baisse de prix depuis quelques semaines). Et il en garde le positionnement : un ordinateur ultraléger, facile à transporter avec une belle autonomie. Voilà qui nous rappelle la promesse d'un certain MacBook Air M1, excellent ultraportable présenté il y a un an et demi par Apple. Et Microsoft n'hésite pas à s'y comparer.

Le plus abordable des Surface Book devient un peu moins abordable

Bien sûr, il y a quelques changements, au niveau de la fiche technique, mais aussi au niveau du tarif. Car le Surface Book Go 2 n’est pas vendu tout à fait au même prix. Le nouveau modèle est proposé à partir de 699 euros en version 128 Go de stockage, avec une option pour doubler le stockage interne dont le prix européen n’a pas été communiqué. Le Surface Laptop Go était proposé à partir de 629 euros. L’ultraportable « abordable » de Microsoft devient donc un peu moins abordable. Notez cependant que la version à 629 euros du Surface Laptop Go disposait de 64 Go de stockage, alors que la version à 699 euros du Surface Laptop Go 2 en offre deux fois plus.

Entrons maintenant dans les détails techniques du produit. Le Surface Laptop Go 2 intègre un châssis très proche de son prédécesseur. Nous retrouvons notamment l’écran tactile PixelSense de 12,4 pouces au format 3/2. La définition est toujours similaire à du Full HD : 1536 pixels en largeur et 1024 pixels en hauteur. La luminosité atteindrait 330 nits. Au-dessus de la dalle, vous retrouvez un capteur de luminosité et une webcam 720p qui, selon Microsoft, a été améliorée. Elle est, comme auparavant, accompagnée de deux micros.

Châssis en aluminium et composite, Intel Core i5 et jusqu'à 8 Go de RAM

Le châssis est en aluminium brossé sur la partie supérieure et en résine composite sur la partie inférieure. Il se décline en quatre coloris très premium : doré « sable », argent « platine », bleu « glace » et vert « sauge ». Le Surface Laptop Go 2 propose toujours un clavier complet. Sous le bouton d’alimentation se cache un lecteur d’empreinte digitale. Ce clavier est souligné par un large pavé tactile. Autour de ces éléments, vous retrouvez les deux haut-parleurs Omnisonic compatibles Dolby Audio déjà croisés précédemment. Le Surface Laptop Go 2 prend un peu d’embonpoint : son poids passe de 1,11 kg à 1,13 kg.

Passons à l’intérieur. Côté processeur, Microsoft conserve le Core-i5 d’Intel. Il profite bien sûr de la mise à jour pour offrir le modèle de 11e génération : le Core-i5 1135G7, très précisément. La partie graphique est, une fois encore, prise en charge un GPU intégré Intel Iris X. Côté RAM et stockage, plusieurs options sont proposées. 4 Go ou 8 Go au format LPDDR4X pour la première ; et 128 Go ou 256 Go, au format SSD, pour le second.

Batterie de 40 Wh, autonomie de 13 heures et recharge rapide

La capacité de la batterie est de 40 Wh. Selon Microsoft, elle offre une autonomie de 13,5 heures. Vous devriez pouvoir partir sereinement toute une journée sans votre bloc d’alimentation. Un bloc charge rapide 39 watts qui rechargerait le PC portable à 80 % en une heure. Regardons également les connectiques proposées : un port USB type-C, un port USB type-A, une prise mini-jack 3,5 mm et un port Surface Connect. Ce PC est également compatible Bluetooth 5.1 et WiFi 6 (mais pas WiFi 6E).

Bien sûr, Microsoft préinstalle Windows 11, ici en version familiale. Les applications Office et Xbox sont également présentes. Microsoft offre un mois seulement d’essai à Microsoft 365 et au Xbox Game Pass Ultimate (pour jouer en streaming). La sortie du produit est prévue en France le 7 juin. Dites-nous en commentaire s’il vous intéresse.