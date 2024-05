Oubliez les disques durs, les SSD atteindront bientôt les 60 To de stockage

Le plus grand fabricant de disques durs au monde a révélé qu'il travaillait au lancement de disques durs à état solide d'une capacité véritablement gigantesque, pouvant atteindre 60 To, dès l'année prochaine.

Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, le PDG de Western Digital, David Goeckeler, a donné quelques détails sur la feuille de route de son activité SSD en pleine expansion. Selon Goeckeler, les entreprises clientes de Western Digital réclament des disques SSD aux capacités beaucoup plus élevées pour répondre aux demandes de stockage sans cesse croissantes de l'IA, de l'analyse des big data et d'autres charges de travail à forte intensité de données.

Plus précisément, il a déclaré que de nombreux clients demandent des modèles de SSD dans les « points de capacité de 30 et 60 téraoctets ». Alors que le fleuron actuel des SSD pour centres de données de Western Digital est le SN640 de 30,72 To, Goeckeler a donc confirmé que l'entreprise lancera bientôt des modèles de capacité encore plus élevée, jusqu'à 60 To.

Que sait-on du prochain SSD de 60 To de Western Digital ?

Les détails exacts n'ont pas encore été dévoilés, mais le PDG a indiqué que WD « augmentait la capacité et procédait à une qualification à ce sujet » avec les clients. À titre indicatif, un disque SSD de 60 To offre suffisamment de mémoire flash pour contenir environ 12 000 films Blu-ray ou des millions d'heures de vidéo en très haute définition.

Cette immense capacité contenue dans un seul disque de 2,5 pouces pourrait révolutionner la manière dont les centres de données et les fournisseurs de services dans le cloud configurent leur infrastructure.

À propos des disques durs, le directeur de WD a également fait le point sur les efforts de la société en matière de technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). La technologie HAMR promet d'augmenter la densité des disques durs jusqu'à 50-60 To en utilisant le chauffage par laser pour stocker plus de données par plateau de disque magnétique. Alors que Western Digital commercialise déjà des disques durs de 20 To utilisant l'ancienne technologie PMR, MGoeckeler a rappelé que WD « travaille sur la technologie HAMR depuis un certain temps” en coulisses et espère commercialiser des disques HAMR de plus grande capacité une fois que la technologie sera entièrement qualifiée et prête ».