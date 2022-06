Les câbles HDMI 2.1a seront bientôt plus longs grâce à cette technologie

Les câbles HDMI à très haute vitesse vont bientôt profiter d’une nouvelle technologie qui permettra d’augmenter leur longueur. En effet, grâce au HDMI Power Cable, ces derniers seront directement alimentés par le port HDMI de l’appareil sur lesquels ils sont branchés, évitant ainsi la perte de données lors du transfert sur de plus longues distances.

Dans la grande majorité des cas, les câbles HDMI n’ont guère besoin de mesurer plus de quelques mètres, dans la mesure où les deux appareils à relier se trouvent généralement à côté l’un de l’autre. En effet, il arrive rarement que votre console se trouve à une grande distance de votre télévision. Mais, dans certains cas, comme lors de l’installation d’un home cinema pour ne citer que cet exemple, il arrive que des câbles HDMI plus longs se révèlent très utiles.

Or, la norme HDMI 2.1a, dévoilée lors du CES 2022, souffre d’une limitation précisément sur ce point. En transférant une plus grande quantité de données entre les appareils, les câbles se doivent nécessairement d’être plus courts pour éviter des pertes intempestives. Néanmoins, ce problème est sur le point de se régler. En effet, une nouvelle révision de la norme va permettre d’augmenter la longueur des câbles, grâce à une technologie baptisée HDMI Power Cable.

Les câbles HDMI à très haute vitesse seront bientôt plus longs

Pour éviter les pertes de données durant le transfert, il n’y a qu’une solution : alimenter directement le câble depuis le port. À l’heure actuelle, les câbles HDMI à alimentation « active » nécessitent une source externe pour pouvoir atteindre de plus grandes longueurs. Avec HDMI Power Cable, le simple port de son moniteur ou de sa TV suffira, sans avoir besoin de se munir d’un appareil tiers.

Notez que les câbles HDMI Power Cable seront toujours unidirectionnels, ce qui signifie que les entrées et les sorties seront prédéfinies et ne seront pas interchangeables. Mais le bénéfice pour les utilisateurs ayant besoin d’une plus grande marge de manœuvre est bien là, puisqu’il suffira de brancher les appareils pour obtenir la meilleure qualité possible.

Pour l’heure, il n’existe pas vraiment d’appareils équipés de port HDMI Cable Power, il faudra donc attendre encore quelques années avant de voir la technologie se démocratiser. Si vous souhaitez en profiter, on vous conseille de faire attention aux arnaques qui profiteront de l’engouement, comme cela a été le cas pour les faux téléviseurs HDMI 2.1.

Source : Flat Panels HD