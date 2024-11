Rakuten Black Week : la Galaxy Tab A9+ 128 Go à moins de 200€, une affaire en or !

Profitez de la Black Week sur Rakuten pour acquérir la Samsung Galaxy Tab A9+ à -36 %. Une tablette performante, idéale pour le travail et le divertissement, à un prix exceptionnel !

Découvrir l'offre dès maintenant

Avec des promotions spectaculaires et des avantages cumulés, la Black Week Rakuten transforme les envies d’achats en véritables opportunités. Jusqu'à 70 % de remise sur une large sélection de produits, et jusqu’à 20 % de cashback pour les membres Rakuten+ : une combinaison gagnante pour les chasseurs de bonnes affaires. C’est le moment idéal pour préparer les fêtes ou s’offrir des produits technologiques de pointe à prix cassés.

La tablette Samsung Galaxy Tab A9+ en vedette

Parmi les produits en promotion, la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ (128 Go, 11 pouces, Graphite) attire tous les regards. Affichée à 182,19 € au lieu de 288,99 €, soit une réduction de 36 %, elle incarne le parfait compromis entre performance et prix réduit.

La Samsung Galaxy Tab A9+ est équipée d’un écran tactile TFT 11 pouces, offrant une résolution de 1920 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Parfait pour le streaming, les jeux ou le travail en multitâche grâce à sa fonctionnalité d’écran partagé. Sa finesse (seulement 6,9 mm d’épaisseur) et son poids léger (480 g) en font un compagnon idéal, que ce soit à la maison ou en déplacement.

Sous son élégant châssis graphite se cache un processeur octa-core cadencé à 2,2 GHz, soutenu par 8 Go de RAM. Côté stockage, ses 128 Go sont extensibles jusqu’à 1 To via une carte microSD, garantissant un espace suffisant pour tous vos fichiers, applications et médias.

En termes de connectivité, la Galaxy Tab A9+ ne déçoit pas : compatibilité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1, multiples protocoles de sécurité et profils Bluetooth pour une expérience sans fil fluide. Les amateurs de photographie apprécieront ses caméras de 8 MP à l’arrière et 5 MP à l’avant, idéales pour capturer des moments ou pour des visioconférences de qualité.

La batterie 7040 mAh assure une autonomie prolongée, tandis que la technologie Dolby Atmos et ses quatre haut-parleurs offrent une expérience audio immersive, que ce soit pour écouter de la musique ou regarder des vidéos.

Tout savoir sur la Galaxy Tab A9+ chez Rakuten

La Black Week Rakuten est l’opportunité parfaite pour acquérir des produits high-tech à des prix imbattables, tout en accumulant des avantages grâce au cashback. Avec ses caractéristiques techniques, la Samsung Galaxy Tab A9+ se positionne comme l’une des meilleures offres de cette semaine promotionnelle. Ne tardez pas : ces promotions exceptionnelles ne dureront que jusqu’à la fin de la Black Week !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.