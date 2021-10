Radeon RX 6600 : prévue à 399€, elle sera finalement vendue à 479€ à cause de la pénurie

AMD n’a toujours pas officiellement dévoilé sa prochaine Radeon RX 6000, mais une fuite annonce déjà que son prix de lancement pourrait être revu à la hausse par rapport à ce que va annoncer AMD le 13 octobre prochain.

Selon les informations de Cowcotland, AMD devrait annoncer le 13 octobre prochain un MSRP (prix de détail suggéré par le fabricant) de 399 euros pour sa nouvelle RX 6000, mais ce tarif ne devrait finalement pas être appliqué par beaucoup de revendeurs. La plupart d’entre eux devraient commercialiser la carte à au moins 479 euros, si ce n’est plus cher. En effet, certains revendeurs auraient même affiché la Radeon RX 6600 à 600 euros il y a quelques jours.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs impacte depuis maintenant plusieurs mois le marché des cartes graphiques, faisant s’envoler les prix des différents modèles qui se retrouvent rapidement en rupture de stock.

Quelles caractéristiques techniques pour la RX 6600 ?

La Radeon RX 6600 repose sur l’architecture Navi 23 XL, une version plus modeste de la Navi 23 XT qui équipe la RX 6600 XT. La carte graphique possède 1 792 stream processors, accompagnés par 8 Go de VRAM GDDR6 fonctionnant à 16 Gbps sur un bus de 128 bits. Par conséquent, la Radeon RX 6600 a une bande passante de 256 Go/s, ce qui correspond à celle de la Radeon RX 6600 XT. Elle est plutôt assez économe en énergie, puisque son TDP est de seulement 132 W. Des modèles de 4 Go pourraient également voir le jour.

La Radeon RX 6600 dispose aussi de 32 Mo de cache Infinity et de fréquences de 2 044 MHz qui atteignent 2 491 MHz en mode boost. De son côté, la RX 6600 XT, qu’AMD avait annoncée à 379 dollars au mois de juillet, est composée de 256 cœurs supplémentaires et fonctionne à un TDP de 160 W, soit 28 W de plus.

La RX 6600 devrait parfaitement convenir aux joueurs qui jouent en 1080p, puisqu’elle permettrait d’obtenir plus de 60 FPS dans la plupart des jeux vidéo les plus récents avec le ray tracing activé, à l’exception d’Assassin’s Creed Valhalla. Quoi qu’il en soit, nous devrions en savoir davantage le jour de sa présentation officielle, le 13 octobre prochain. Comme d’habitude, il faut s’attendre à des ruptures de stock rapides juste après l’annonce.