Radeon RX 6600 : le prix fuite des semaines avant l’annonce, elle se vendra 600€

Alors que la Radeon RX 6600 n’est prévue — supposément — que pour le 13 octobre prochain, certains modèles font déjà leur apparition chez les revendeurs. L’occasion de découvrir leur prix, qui tourne aux alentours de 600 €. Du moins, pour le moment, puisque l’on s’attend à une forte hausse quelques jours après le lancement.

Après des mois de préparation, les Radeon RX 6600 et 6600 XT s’apprêtent à venir compléter la gamme. Certaines rumeurs tablent pour une présentation le 13 octobre prochain, mais AMD ne s’est pas encore exprimé sur le sujet. Ce qui n’empêche pas certains revendeurs de déjà les afficher sur leur site, nous permettant ainsi d’avoir une idée de leur prix de vente. Autant dire que les cartes graphiques ne seront pas les plus abordables de la marque.

En effet, une boutique néerlandaise répertorie déjà une carte graphique custom MSI, baptisée Radeon RX 6600 MECH 2X 8 Go. À l’heure actuelle, elle s’affiche à 600,41 € très précisément. Un second revendeur propose quant à lui une Radeon RX 6600 Pulse à 8 Go, un modèle Sapphire, cette fois pour le prix de 589 €.

La Radeon RX 6600 est prévue à 600 euros… pour l’instant

Mais comme toujours depuis le début de la pandémie, on s’attend à ce que ces prix augmentent rapidement. En effet, la pénurie de composants cause régulièrement des ruptures de stock, poussant ainsi les revendeurs à faire grimper les tarifs de manière significative. Après une légère baisse cet été, les cartes graphiques AMD subissent de nouveau une hausse des prix depuis la rentrée, avec en moyenne des chiffres 150 % supérieurs à ceux conseillés par le constructeur.

Si vous souhaitez vous procurer le GPU à ce prix-là, mieux vaut donc ne pas trop tarder lors de sa sortie officielle. Notez par ailleurs que sa fiche technique a fait surface il y a de cela quelques mois. On sait déjà que la Radeon RX 6600 embarque un Navi 23 avec 4 unités de calcul. On retrouve également 1792 processeurs de flux ainsi que 8 Go de VRAM GDDR6. Les revendeurs listant la carte graphique n’ont pas encore donné plus de détails à son sujet.

