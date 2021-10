Intel ARC Alchemist : découvrez son design et sa fiche technique des mois avant sa sortie

Alors que le lancement de l’ARC Alchemist n’est pas prévu avant le deuxième semestre 2022, le Youtubeur Moore’s Law Is Dead a dévoilé un rendu 3D de la prochaine carte graphique d’Intel. Sa fiche technique, quant à elle, n’est pas sans rappeler les performances de ma RTX 3070 de Nvidia, dont elle la concurrente directe.

En août dernier, Intel a annoncé se lancer sur le marché des cartes graphiques. Sa première gamme, intitulée ARC, est prévue pour le second semestre 2022, et très peu d’informations ont fait surface à son sujet, si ce n’est qu’elle s’adressera avant tout aux gamers. Le constructeur est extrêmement discret à ce propos, au point que l’on ne connaît que le nom du GPU qui marquera son entrée sur le secteur : Alchemist.

Le Youtubeur Moore’s Law is Dead est malgré tout parvenu à obtenir un certain nombre d’informations. Dans un premier temps, ces dernières lui ont permis de réaliser un rendu 3D, qui nous donne un très bel aperçu de ce qui nous attend. On note ainsi la présence de deux ventilateurs et de deux connecteurs PCI Express 8 + 6 pin, à l’instar des GPU de Nvidia et AMD.

L’Intel ARC Alchemist se dévoile en vidéo

Elle arbore également un coloris argent qui dénote avec le noir généralement adopté par ses concurrents. Elle est enfin composée d’un radiateur à base de caloducs et d’ailettes en aluminium. Pour ce qui est de la fiche technique, elle embarque un GPU Xe, dont la déclinaison la plus puissante a été présentée l’année dernière. Celui-ci sera gravé en 6 nm, selon les informations.

Le modèle le plus puissant aura une fréquence d’horloge 2,2 et 2,5 GHz, soit des scores similaires à RTX 3070. Enfin, elle la carte graphique disposera de 512 EU, soit 4096 SP, le tout accompagné de 16 Go de mémoire vidéo GDDR6 en 256 bits. Plusieurs sources prévoient que l’Intel Arc Alchemist sera présenté au courant du prochain événement CES, qui aura lieu entre le 5 et 8 juin 2022. Le constructeur ne s’est pas encore exprimé à ce sujet.