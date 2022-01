Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft : les cours en bourse explosent !

Les investisseurs ont reçu avec enthousiasme l'annonce du rachat d'Activision-Blizzard. En effet, le cours des actions de nombreux acteurs du jeu vidéo, pas seulement Activision-Blizzard et Microsoft, a augmenté de manière drastique.

Comme vous le savez, Microsoft a fait une annonce de poids ce mardi 18 janvier 2022. Une annonce historique. En effet, la firme de Redmond a confirmé le rachat d'un poids lourd du jeu vidéo : Activision-Blizzard. Pour acquérir l'éditeur de Call of Duty ou encore World of Warcraft, l'entreprise américaine a dépensé pas moins de 60 milliards d'euros. À côté, le rachat de la maison-mère de Bethesda pour 7,5 milliards de dollars en septembre 2020 paraît risible.

Sans surprise, cette opération a provoqué des réactions du côté de la bourse. Ainsi, l'action d'Activision s'est envolée à plus de 37% à Wall Street au moment de l'annonce. Pour l'heure, Microsoft propose donc de racheter en espèces des titres d'Activision au prix unitaire de 95 dollars par action, soit une prime de 45,2 %. Si la fusion entre les deux compagnies se concluent bel et bien durant l'exercice comptable 2023, Microsoft deviendra donc le troisième éditeur de jeux vidéo au monde en termes de revenus, juste derrière le géant chinois des jeux en ligne Tencent (propriétaire de Riot Games notamment) et un certain Sony.

Ubisoft, le prochain candidat idéal pour un rachat ?

Seulement, l'annonce a également eu des effets inattendus sur le cours de l'action d'autres acteurs du secteur. C'est par exemple le cas d'Ubisoft, dont l'action a bondi de 11,87 % à 50,44 euros. Même constat du côté d'Electronics Arts, qui malgré les polémiques autour de Battlefield 2042, a vu le cours de son action augmenter de 4,55 % à 136 dollars. CD Projekt, les papas de The Witcher et Cyberpunk 2077, a lui aussi profiter de cette annonce avec un bond d'1,57%.

Vous l'aurez compris, certains investisseurs ont d'ores et déjà choisi de parier sur le prochain gros acteur du jeu vidéo qui sera racheté par un GAFAM. Ubisoft est clairement le favori pour l'instant, comme l'explique l'analyste financier Charles-Louis Planade dans les colonnes des Échos : “Un truc de fou ! Les grandes manoeuvres se poursuivent… Ubisoft est-il le prochain sur la liste ? Sur les multiples transactions reflétés par la transaction (ndrl : référence directe au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft), Ubisoft serait valorisé 15 milliards d'euros ou 121 euros par action”.

Source : Les Échos