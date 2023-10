Rachat Activision-Blizzard : Xbox doit devenir n°1 du jeu mobile d’après Phil Spencer

A l'occasion de l'officialisation du rachat d'Activision-Blizzard-King par Microsoft, le patron de Xbox Phil Spencer a détaillé les ambitions de la compagnie américaine dans un récent podcast. Pour le cadre, il est essentiel pour Microsoft de devenir le numéro 1 du jeu mobile pour “rester pertinent”.

Comme vous le savez probablement, le rachat d'Activision-Blizzard-King (ABK) a été finalisé ce 13 octobre 2023. Depuis cette date, l'éditeur américain à l'origine de franchises particulièrement lucratives comme Call of Duty, World of Warcraft ou encore Candy Crush est officiellement la propriété de la firme de Redmond.

Pour Microsoft, il s'agit maintenant de faire fructifier cette fusion, qui lui a coûté pour rappel la bagatelle de 69 milliards de dollars. Comme dit plus haut, le géant américain est maintenant le gestionnaire de licences prestigieuses comme Call of Duty ou Fallout. Déjà bien installé sur le marché du jeu vidéo PC et consoles, cette acquisition représente surtout une opportunité rêvée pour Microsoft d'assoir sa domination sur le marché du jeu mobile.

Devenir n°1 du jeu mobile, une nécessité pour Microsoft

Lors d'un récent podcast sur la chaîne YouTube officielle de Xbox, le patron de la division gaming Phil Spencer s'est épanché sur le sujet. Pour lui et après avoir dépensé autant d'argent, il est maintenant essentiel pour Microsoft de s'imposer sur ce marché porteur : “J'ai vraiment hâte d'apprendre sur mobile. La vérité est que si vous voulez continuer à être pertinent dans le jeu vidéo à l'échelle mondiale, vous allez devoir trouver un moyen d'être pertinent sur la plus grande plateforme, à savoir le mobile”, a-t-il déclaré.

Cela ne veut pas dire pour autant que nous allons avoir le droit à des déclinaisons en jeu mobile de l'ensemble des licences du catalogue d'ABK. Sur ce point, Phil Spencer a été formel : “Cela ne veut pas dire que je veux transformer toutes nos franchises en franchises mobiles, cela ne veut pas dire qu'il y aura uniquement des free-to-play. Je pense que la diversité de notre distribution et de notre modèle économique est une force de l'entreprise”, estime-t-il.

A l'image de Xbox, qui propose à la fois des jeux à la vente, via un abonnement avec le Game Pass ou encore des free-to-play, Microsoft veut adopter la même approche pour le secteur du jeu mobile. Si Phil Spencer n'est pas rentré dans les détails, on pourrait par exemple s'attendre à retrouver des jeux mobiles sur le Xbox Game Pass (ou peut-être une formule dédiée exclusivement au jeu mobile à l'image du PC avec le Game Pass PC), ou encore à des titres mobiles payants accessibles uniquement via le futur magasin d'applications gaming pour Android et iOS de Microsoft.

Source : GameSpot