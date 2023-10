Call of Duty, Fallout… Voici la liste de tous les jeux qui appartiennent désormais à Microsoft

Microsoft vient de mettre un terme au long processus d'acquisition d'Activision Blizzard King entamé il y a deux ans maintenant. Une étape clé pour le géant américain, qui se retrouve maintenant à la tête de nombreuses licences. On fait le point ensemble sur ce catalogue impressionnant.

Depuis ce vendredi 13 octobre 2023, le géant du jeu vidéo Activision-Blizzard-King est officiellement une filiale d'un monstre de l'industrie du high-tech : Microsoft. En effet, la firme de Redmond a confirmé l'acquisition de l'éditeur américain, après un long et compliqué processus entamé il y a plus de deux ans.

“Et aujourd'hui, nous accueillons officiellement Activision Blizzard et ses équipes sur Xbox. Ils sont les éditeurs de certaines franchises les plus jouées et les plus appréciées de l'histoire du jeu sur console, PC et mobile. De Pitfall à Call of Duty, de World of Warcraft à Overwatch, de Candy Crunch à Farm Heroes Saga, leurs studios ont repoussé les limites du jeu pour les joueurs du monde entier”, a déclaré Phil Spencer, le patron de Xbox, dans un communiqué officiel.

Bien entendu, il faudra encore plusieurs mois avant de voir Call of Duty ou d'autres licences phares débarquer sur le Xbox Game Pass. Dans le cas du roi des FPS, on imagine toutefois que Microsoft va tout mettre en oeuvre pour accélérer la cadence et proposer la licence sur son service gaming. Il faut dire qu'il s'agira d'un formidable argument de vente pour le Game Pass.

Liste des licences appartenant à Microsoft

Mais justement, maintenant qu'Activision-Blizzard-King est officiellement la propriété de Microsoft, de quoi se compose le catalogue vidéoludique de l'entreprise américaine ? Autant dire qu'il y a du choix entre licences mondialement connues ou plus confidentielles. En voici la liste complète :

Activision-Blizzard

3D Ultra Pinball

Call of Duty

Call to Power

Crash Bandicoot

Dark Reign

Diablo

Extreme PaintBrawl

Front Page Sports Baseball

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Hearthstone

Heavy Gear

Heretic

Heroes of the Storm

Hexen

Interstate ‘76

King’s Quest

Laura Bow Mystery Series

Lost Vikings, The

Matt Hoffman’s Pro BMX

Overwatch

Phantasmagoria

Pitfall

Police Quest

Prototype

Quest for Glory

SWAT

Singularity

Skylanders

Soldier of Fortune

Space Quest

Spyro

StarCraft

Tenchu (only the games released before Activision sold the rights to From Software in 2004)

Tony Hawk’s Pro Skater

True Crime

Ultimate Soccer Manager

Warcraft

World of Warcraft

Zork

King

AlphaBetty Saga

Blossom Blast Saga

Bubble Saga

Bubble Witch Saga

Candy Crush Saga

Diamond Digger Saga

Farm Heroes Saga

Hoop de Loop Saga

Papa Pear Saga

Paradise Bay

Pepper Panic Saga

Pet Rescue Saga

Pyramid Solitaire Saga

Rebel Riders

Scrubby Dubby Saga

Shuffle Cats

Bethesda/Zenimax

Commander Keen

Deathloop

Dishonored

Doom

Elder Scrolls

Fallout

Hi-Fi Rush

Prey

Quake

Rage

Redfall

Starfield

The Evil Within

Wolfenstein

Xbox Studios/Microsoft

Age of Empires

Age of Mythology

Banjo-Kazooie

The Bard’s Tale

Battletoads

Blinx: The Time Sweeper

Blue Dragon

Conker

Costume Quest

Crackdown

Crimson Skies

Fable

Forza

Gears of War

Halo

Killer Instinct

Kinect Sports

Microsoft Flight Simulator

Midtown Madness

Minecraft

Perfect Dark

Pillars of Eternity

Project Gotham Racing

Psychonauts

R.C. Pro-Am

Rise of Nations

Sabreman

State of Decay

Thunder (Hydro Thunder, Arctic Thunder, etc.)

Viva Pinata

Wasteland

Zoo Tycoon

Pour rappel, nous avons récemment évoqué dans nos colonnes le retour éventuel de la saga Guitar Hero avec le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft.