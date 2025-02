Quelle quantité de RAM pour l’iPhone 16e ?

L'iPhone 16e jouit de la même quantité de RAM que les autres smartphones de la famille iPhone 16. Cela va lui permettre d'alimenter au mieux les fonctions Apple Intelligence.

Lors de l'annonce de ses nouveaux iPhone, Apple ne révèle jamais un certain nombre de caractéristiques techniques, comme la capacité exacte de la batterie ou la quantité de RAM. Sans surprise, la présentation de l'iPhone 16e et la fiche produit de l'appareil, déjà mise en ligne, ne répondent pas à ces interrogations.

Si la marque à la pomme ne nous donne pas directement d'indication, MacRumors affirme que l'iPhone 16e embarque 8 Go de RAM, une information repérée dans l'outil de développement Xcode mise à disposition par Apple. Le mobile jouit donc de la même quantité de mémoire vive que les autres modèles de la série iPhone 16.

L'iPhone 16e, tout pour Apple Intelligence

On pouvait s'y attendre, mais c'est désormais confirmé. La communication d'Apple tourne beaucoup autour des possibilités octroyées par Apple Intelligence, et ces fonctionnalités sont gourmandes en ressources. Pour ne pas faire de concessions sur l'IA, il fallait obligatoirement que l'iPhone 16e profite d'au moins 8 Go de RAM. Le smartphone peut aussi compter sur la puce A18, la même que celle des iPhone 16 et iPhone 16 Plus, pour offrir des performances satisfaisantes à ce niveau.

Les iPhone SE constituaient l'entrée de gamme d'Apple pour qui veut un iPhone récent et performant à moindre prix. Avec l'iPhone 16e, l'idée est de donner accès aux utilisateurs non seulement à iOS, mais à la meilleure expérience d'IA d'Apple à plus petit prix. Pour certains consommateurs qui ne veulent pas faire de compromis sur les performances et l'IA, mais qui ne sont pas dérangés par l'encoche, l'absence de bouton Photo et l'intégration d'un seul capteur photo au dos, l'iPhone 16e est une alternative de choix.

Pour ceux qui n'ont que faire de l'IA et qui souhaitent réaliser des économies, l'iPhone 15 reste une bonne option. Il n'offre pas toutes les fonctions Apple Intelligence, mais il dispose d'autres atouts, en termes de design et de photo notamment. Pour rappel, Apple Intelligence sera actif en français au mois d'avril.

Source : MacRumors